FuPa Stade Wintercheck: VSV Hedendorf/Neukloster III 1. Kreisklasse: Konstanz fehlt - Auswärts gelingt nicht viel

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Wir sind am 21. Januar wieder mit der Vorbereitung angefangen und haben dieses Mal viele Testspiele (7) angesetzt, da wir denken, dass die Spielpraxis, diesem, immer noch, neu zusammengewürfelten Team, guttut und uns weiterhilft, uns zu finden. Wir sind nach wie vor am Anfang, ein stabiles Team zu bilden / zu werden (aus ehemaliger 3. und 4. Herren, U19 vom JFV Buxtehude und Spielern von außen). Teambuilding: viel zusammen unternehmen, nach dem Training zusammen sitzen und reden + Ehrlichkeit und wie oben geschrieben, viele Testspiele um "das Team zu bilden".

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Unser Kader wird sich verändern, da 3 Spieler die Vorbereitung in unserer eigenen 2. Herren mitmachen werden.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Kann man mit einem 10. Platz, einem Torverhältnis von 18:38 und 13 Punkten zufrieden sein (nach 16 Spielen)? Eigentlich nicht, aber... ich kann es nur immer wieder sagen, dass es Zeit, Ehrgeiz, Mut und Nerven (von allen) benötigt, bis alle sich auch auf dem Platz verstehen und die Spielweise des Anderen kennengelernt haben. Daher haben wir von Anfang an nicht zu hoch gestapelt.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Apensen II: willensstark, spielstark, einfach gut, standen und liefen immer richtig und wir konnten nur reagieren (leider häufig zu spät). Ahlerstedt/Ottendorf III wussten wir, aus der letzten Saison und einem Testspiel vor ca. 1 Jahr, dass es eine junge und "wilde" Truppe ist, die diese Liga rocken wird.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Keine Ahnung... in Drochtersen haben wir in der 1. Halbzeit, nach guten 15 Minuten, gespielt, wie die letzten Menschen. In Halbzeit 2 haben wir uns zusammengerissen und innerhalb von 23 Minuten 3 Tore, durch unseren Willen, erzielt. Das hat mir gut gefallen. In Agathenburg und Ottensen waren wir null auf dem Platz, mehr, als verdiente Niederlagen an diesen Tagen.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?