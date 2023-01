FuPa Stade Wintercheck: VfL Güldenstern Stade Altsenioren Ü40 Kreisliga: Ziel Meisterschaft - Überzeugende Leistungen in der Quali zur Niedersachsenmeisterschaft

Seit 2016 holte sich der VfL Güldenstern Stade (2016 noch als TuS Güldenstern Stade) sämtliche Meisterschaften in der Ü40 Kreisliga. Auch in dieser Saison sind die Stader der absolute Topfavorit. Bis zur Winterpause blieb die Mannschaft von Coach Stefan Cordes ungeschlagen. Hier sind die Antworten des Trainers im FuPa Stade Wintercheck.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Wir haben nur über den Jahreswechsel pausiert. Trainieren derzeit in der Halle. Anfang März spielen wir die Hallen Niedersachsenmeisterschaft. Darauf freuen wir uns.

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Alles bleibt so wie in der Hinrunde.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Wir sind zufrieden, aber es ist noch Luft nach oben.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Da gab es für mich keine Überraschungen.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Negativ die Niederlage im 9-Meter-Schießen im Kreispokalfinale. Positiv war, dass wir in den Qualispielen für die Niedersachsenmeisterschaft überzeugt haben.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Wir werden den Titel erfolgreich verteidigen, weil wir den besten Kader haben.