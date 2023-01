FuPa Stade Wintercheck: VfL Güldenstern Stade Altsenioren Ü50 Kreisliga: Enger Kader - Wenig Tore

Gerüchten zur Folge stand erst kurzfristig fest, dass der VfL Güldenstern Stade wieder eine Ü50-Mannschaft meldet. Glücklicherweise bekamen die Stader ein Team zusammen. Der Start war zunächst nicht gut mit zwei deutlichen Niederlagen, dann fing man sich ein wenig. Mit dem Tore schießen hapert es in dieser Spielzeit ein wenig. Mit fünf Treffern holte das Team von Spielertrainer Stefan Meister aber immerhin sechs Punkte. Hier sind seine Antworten im FuPa Stade Wintercheck.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Wir machen eigentlich keine Pause wie immer, aber diesmal gestaltet es sich schwer zu trainieren, da das Licht auf den Kunstrasen Camper Höhe entfernt wurde und die übrigen Plätze der Witterung zum Opfer gefallen sind. Wir trainieren teilweise jetzt Samstagvormittag.

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Der Kader bleibt gleich und die neuen Spieler vom Sommer sind intrigiert.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Zufrieden ist man ja nie, die gezeigten Leistungen sind steigerungsfähig.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Alle Mannschaften haben mich persönlich nicht überrascht.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Unser Auswärtsspiel in Mulsum am 4. Spieltag, da haben wir mit 7 Leuten bis zum Umfallen gekämpft und 3 Punkte mitgenommen.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Ich denke, das machen Ahlerstedt/Ottendorf und Buxtehude untereinander aus.

7. Welche Ehrenamtlichen aus eurem Verein sollte man an dieser Stelle mal erwähnen und warum?

Keine Angaben

8. Auf welcher Sportanlage, eure ausgenommen, spielt ihr am liebsten?

Wir finden Hedendorf am schönsten. Der Kunstrasen ist sehr gut.

9. Mit welchem Gegner trinkt ihr nach dem Abpfiff gerne ein Bier zusammen?

Ein Bierchen trinken wir mit jeder Mannschaft gern.

10. Bis Anfang der 90er-Jahre gab es im Amateurbereich keine Ampelkarten, sondern Zeitstrafen. Sollte das, wie auch schon in einigen Bundesländern, wieder eingeführt werden?

Ich denke, Zeitstrafen könnten wieder eingeführt werden.

