FuPa Stade Wintercheck: TuSV Bützfleth II 2. Kreisklasse: Neuformiertes Team überzeugt - Torjäger Aksoy nicht zu halten

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen? Eine richtige Pause haben wir nicht. Die Jungs lieben den Fußball in der Halle und so treffen wir uns einmal die Woche zum Hallenkick. Die richtige Vorbereitung startet am 3.Februar. Besondere Highlights wird es nicht geben. Auch wir werden uns mit Testspielen/Trainingseinheiten gezielt für die Rückrunde vorbereiten und unseren Zielen nachgehen. 2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Es bleibt unverändert. 3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden? Wir sind auf jeden Fall zufrieden, nachdem wir die 2. Herren neu aufgestellt haben. Da wir vor der Saison sechs Leistungsträger an unsere 1. Herren abgegeben haben, finde ich, dass wir die Sache bis jetzt gut meistern. Es gibt immer Punkte, wo man sich verbessern kann. 4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ? Keine große Überraschung bis jetzt. 5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum? Positiv: Das Spiel gegen Himmelpforten II. (Halbzeit 1:3 Rückstand, 5:3 Endstand für uns) Und die beiden Spiele gegen Oste/Oldendorf III und Bliedersdorf/Nottensdorf, wo wir einen Rückstand aufgeholt haben! Negativ: Die Niederlage gegen Stade III, was nicht unbedingt sein musste. Wir waren am Drücker zum 3:3 und kassieren am Ende das 2:4 gegen uns. 6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?