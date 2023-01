FuPa Stade Wintercheck: TuS Jork II 4. Kreisklasse: Sportlich alles andere als zufrieden beim geilsten Hobby der Welt

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Wir kicken den ganzen Winter durch 1 x wöchentlich in der Halle Just for fun, bevor wir Anfang Februar wieder voll einsteigen. 2-3 Testspiele sind geplant und im Januar machen wir unsere Tour der Hallenturniere durch das Alte Land (unser eigenes, Estebrügge und Lühe)

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Im Kader und Trainerteam stehen keine großen Veränderungen an.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Mit unserer Hinrunde sind wir alles andere als zufrieden, was das Sportliche angeht und haben uns das mit der ganzen Truppe anders vorgestellt, so ehrlich müssen wir sein! Es gab kaum ein Spiel, wo wir mal 90 Minuten unser Spiel durchgezogen haben und bei manchen Spielen von uns wird mir beim Schreiben gerade auch schon wieder ganz anders. Meine Jungs wissen da ganz genau, welche Spiele ich meine. Ich möchte aber ganz besonders meine Mannschaft loben für das, was sie gerade entstehen lässt, da wächst eine super Gemeinschaft zusammen, was bei 10 Neuzugängen im Sommer keine Selbstverständlichkeit ist und an dem Einsatz und Miteinander der Jungs liegt! Auch eine Trainingsbeteiligung von durchschnittlich 13 Mann und in Höchstzeiten sogar 20 Mann in der 4. Kreisklasse ist keine Selbstverständlichkeit!

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Die ganz großen Überraschungen gab es bei anderen Teams eigentlich nicht aus meiner Sicht.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Unser Ausscheiden in der Kreisplakette gegen Bliedersdorf in der dritten Runde. Flutlicht, Heimspiel, super Kulisse und ein intensives Spiel auf Augenhöhe gegen eine 2. Kreisklassen-Mannschaft. Wir sind zwar unglücklich ausgeschieden, aber das Spiel hat unheimlich viel Spaß gemacht und der anschließende Abend war auch super!

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Hagen III oder Cranz/Estebrügge III ohne wenn und aber. Hagen funktioniert als Team super und der ASC hat mit Nils Barasch nunmal den stärksten Spieler der Liga im Kader. Entscheidend wird da wohl das Rückspiel gegeneinander, aber auch wir würden am liebsten beiden Teams helfen, indem wir den anderen schlagen.