FuPa Stade Wintercheck: TuS Eiche Bargstedt Altsenioren Ü40 1. Kreisklasse: Aufstieg möglich mit eingespielter Mannschaft

Der TuS Eiche Bargstedt steht mitten drin im Aufstiegskampf zur Altsenioren Kreisliga, wenngleich sich der TuSV Bützfleth mit zwei Siegen in den Nachholspielen deutlicher absetzen könnte. Aber das Team um Eiche-Spielertrainer Matthias Albers spielt seit vielen Jahren zusammen und das macht im Seniorenfußball viel aus. Hier sind seine Antworten im FuPa Stade Wintercheck.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Draußen werden wir wahrscheinlich 1 oder 2 Wochen vor dem Rückrundenstart wieder anfangen. Da wir eine Hallenzeit haben, trainieren wir bis auf die Ferien komplett durch. Unsere Weihnachtsfeier im Dezember war ein besonderes Highlight und hat weiter zu unserem schon sehr guten Teambuilding beigetragen.

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Nein, wir werden weiter mit unserer jahrzehntelang eingespielten Truppe in die Rückrunde gehen.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Mit dem Verlauf der Vorrunde sind wir sehr zufrieden. Einzig die verdiente, aber sehr hohe Niederlage gegen ein sehr starkes Team aus Bützfleth hat etwas getrübt.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Definitiv die Stärke von Bützfleth mit dem kleinen Kader. Die sind richtig gut.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Negativ, die hohe Niederlage gegen Bützfleth. Positiv das umkämpfte Spiel gegen Mulsum/Kutenholz.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

TuSV Bützfleth. Mit Abstand das stärkste Team.