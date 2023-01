FuPa Stade Wintercheck: TSV Großenwörden Frauen Frauen Kreisliga Stade/Harburg: Punkte für den Klassenerhalt - Kreativität fehlt

Durch einige Umstellungen in den unteren Klassen rückten die Frauen des TSV Großenwörden als Siebtplatzierter in die Kreisliga auf. Die Mannschaft von Mattes Andreas schlägt sich gut, steht auch hier auf einem guten 7. Platz. Der Coach ist durchaus zufrieden. Hier sind seine Antworten im FuPa Stade Wintercheck.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Wir starten am 25. Januar in die Vorbereitung. Es sind 2 bis 3 Testspiele angesetzt gegen Mannschaften aus dem Kreis Cuxhaven, außerdem werden wir eine Spinning-Einheit und Jumping Fitness durchführen.

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Unser Kader bleibt unverändert.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Wir sind mehr als zufrieden, konnten schon einige Punkte für den Klassenerhalt holen. Außerdem sind wir noch im Kreispokal vertreten, was auch bereits ein großer Erfolg ist. Besser werden muss definitiv unser Spiel gegen tief stehende Gegner, dort fehlt uns noch ein wenig die Kreativität, genügend Chancen zu kreieren. Ansonsten wurden die von uns geforderten Anforderungen und Spielideen gut umgesetzt.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

In meinen Augen wird im Alten Land sehr gute Arbeit geleistet. Sie stehen als Aufsteiger sehr gut da.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Das war auf jeden Fall das Derby in der Liga gegen Drochtersen/Assel, nachdem wir bereits in der 17. Minute das 0:2 bekommen haben, konnten wir das Spiel noch auf 3:2 drehen.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Wenn nicht alles schiefläuft, wird Jesteburg den Titel holen. Die spielen einfach am konstantesten.