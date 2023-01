FuPa Stade Wintercheck: TSV Apensen III Frauen Frauen 1. Kreisklasse Stade/Harburg: Nach dem Lehrgeld kam die Tabellenführung

Der TSV Apensen III ist eine neue Frauenmannschaft. Zunächst benötigte das Team des Trainertrios Jennifer Berg, Wolfgang Leminski und Dirk Wunder ein wenig Zeit, um sich zu finden. In der Hauptrunde läuft es allerdings mehr als gut, inzwischen steht der TSV bei den 9er-Teams auf Platz 1 der Tabelle. Hier sind die Antworten von Wolfgang Leminski im FuPa Stade Wintercheck.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Wir fangen Ende Januar wieder mit der Vorbereitung an.



2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Unser Kader und das Trainerteam bleiben so bestehen.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Ich bin sehr zufrieden, da wir vor dieser Saison erst gemeldet worden. Wir werden von Spiel zu Spiel besser.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Heinbockel hat mich überrascht, da sie sich sehr gut gegen uns gehalten haben. Sie sind als Team stark.



5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Wir gehen als Mannschaft positiv in jedes Spiel. Deswegen gibt es da kein genaues Spiel. Wir gewinnen als Mannschaft und verlieren als Mannschaft.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Da würde ich mich nicht festlegen, da wir mehrere starke Mannschaften haben

7. Welche Ehrenamtlichen aus eurem Verein sollte man an dieser Stelle mal erwähnen und warum?