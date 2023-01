FuPa Stade Wintercheck: TSV Apensen II Frauen Frauen Kreisliga Stade/Harburg: Unnötige Punktverluste - Jedes Training ein Highlight

Die zweite Frauenmannschaft des TSV Apensen gehört in der Kreisliga im ersten Jahr nach dem Aufstieg zum breitgefächerten Mittelfeld. Es fehlt noch ein wenig die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor, aber in den letzten Spielen vor der Winterpause war schon eine deutliche Leistungssteigerung zu erkennen, wichtige Siege wurden verbucht. Hier folgen die Antworten von Trainer Dirk Wunder im FuPa Stade Wintercheck.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Ende Januar – anschließend Vorbereitungsspiele - Jedes Training ist ein Highlight.

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Keine Änderungen

Leider 1-2 verletzungsbedingte Ausfälle für die gesamte Saison

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Wir sind soweit zufrieden, haben leider einige Punkte aufgrund unnötiger Ergebnisse liegen lassen, müssen kaltschnäuziger vor dem Tor werden – je länger die Saison läuft, umso besser wurden die Ergebnisse.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Jesteburg bisher ungeschlagen

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Positive = Spiele gegen Jesteburg, trotz Niederlage haben wir das Spiel bestimmt, aber Jesteburg war effizienter, Spiel gegen Hedendorf/Neukloster war spielerisch sowie ergebnistechnisch der wahre TSV

Negative: unnötigste Niederlage gegen Großenwörden

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Jesteburg