FuPa Stade Wintercheck: TSV Apensen II 1. Kreisklasse: Auswärts mehr Risiko - A/O III oder Wischhafen/Dornbusch holen den Titel

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Am 26. Januar starten wir mit der Vorbereitung. Team-Bildung Maßnahmen sind in der kurzen Vorbereitung nicht geplant.

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Timon Ewert kommt nach seinem Kreuzbandriss wieder dazu.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Mit den gezeigten Leistungen in der Hinrunde bin ich natürlich zufrieden. Bei den Auswärtsspielen spielen wir teilweise zu verhalten.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Negativ überraschte natürlich der SV Ottensen und positiv die SV Ahlerstedt/Ottendorf III und SG Freiburg/Oederquart.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Schlechtes Spiel in Wischhafen und positive Spiele gegen Freiburg/Oederquart und Pokal gegen Hagen.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Meister Ahlerstedt/Ottendorf III oder Wischhafen/Dornbusch

Ahlerstedt/Ottendorf III spielt offensiv und macht sofort nach dem Anpfiff Druck auf den Gegner.

Wischhafen hat sehr viel Erfahrung in der Mannschaft