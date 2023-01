FuPa Stade Wintercheck: SV Ottensen Frauen Frauen Kreisliga Stade/Harburg: Nur ein Wunder kann helfen - Schlusslicht gibt nicht auf

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Am Dienstag, 10. Januar, hat offiziell unsere Vorbereitung begonnen. Wir durften allerdings schon am Wochenende davor die Hallenkreismeisterschaft absolvieren. Nach einer schweren Hinrunde, mit einigen Ausfällen, haben wir eine klasse Leistung hingelegt, bei der Carlos und ich unglaublich stolz sind, dass unser Team super Spiele absolviert hatte. Ein besonderes Highlight ist unsere "Kick Off" Party im Irish Pub Buxtehude, wo all unsere Mitglieder des SV Ottensen zusammen feiern.

Dazu habe ich noch einige Aktionen, wovon das Team nichts weiß, was aber die Mannschaft noch mehr zusammenschweißen wird.

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Wir haben gerade erst zum Trainingsstart Zuwachs bekommen und hoffen auf noch mehr Verstärkungen. Mit Katharina Pien als Content Creator, haben wir hoffentlich bald noch mehr Reichweite und wünschen uns, dass wir den Kader erweitern, denn das Team ist einzigartig und hat viele Charaktere.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Die Hinrunde lief nicht so, wie wir es erhofft haben. Durch Abgänge, sowie Schwangerschaft und Verletzungen sind einige Stammkräfte ausgefallen. Wir haben neue Spielerinnen dazu bekommen und mussten uns finden. Dies hat länger gedauert als erhofft, dafür sind wir umso stolzer, dass wir die letzten Spiele immer mehr Fortschritte gemacht haben, besser kommunizieren und zusammenspielen. Auch in der Halle konnte man Positives mitnehmen. Daran knüpfen wir in der Rückrunde an und arbeiten an den Schwachstellen, die wir sicherlich verbessern werden.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Mich persönlich freut es, dass einige meiner besten Freunde, Carl-Philipp Pien, sowie Simon Elmers, mit ihrer langjährigen Truppe oben mitspielen. Es ist schön, dass man in der Liga, trotz Konkurrenzkampf zusammenhält und sich auch gegenseitig unterstützt, sowie Rückhalt gibt.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Ich versuche auch aus negativen Spielen, Gutes mitzunehmen. Das dauert immer eine kleine Zeit nach dem Spiel, aber man weiß wo und wie man Verbesserungen erzielen kann und muss. Mir haben die letzten 3 oder 4 Spiele in der Hinrunde sehr gut gefallen, da wir mit jeder Spielminute mehr Selbstbewusstsein und Stärke erreicht haben. Das Team hat nie aufgegeben und immer alles gegeben. Ich hoffe, dass wir uns in der Rückserie dafür belohnen werden.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Jesteburg hat sich ziemlich abgesetzt und wird sich mit den gleichen Leistungen in der Rückrunde mit der Meisterschaft belohnen. Aber erst am Ende werden alle Punkte zeigen, ob eine Überraschung möglich ist.