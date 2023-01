FuPa Stade Wintercheck: SV Ottensen 1. Kreisklasse: Einstellung verbessern - Abstieg droht

Was spielt der SV Ottensen für eine Saison? Da haben vermutlich die schlimmsten Pessimisten nicht mit gerechnet, dass die Elf von Trainer Björn Mielke im Vergleich zur Vorsaison noch einen draufsetzt. Allerdings war im letzten Jahr wenigstens der Klassenerhalt frühzeitig gesichert. Davon ist man derzeit in Ottensen ganz weit entfernt. Hier sind die Antworten des Trainers im FuPa Stade Wintercheck.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Wir hatten drei Wochen Pause. Unsere Vorbereitung läuft seit 10. Januar. Wir trainieren zweimal die Woche, da wir auf das Jahnstadion angewiesen sind in der Winterzeit. Es sind drei Testspiele geplant.

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Das Trainerteam ist so geblieben. Wir haben einen neuen Spieler aus Neu Wulmstorf bekommen, ansonsten hat sich nichts geändert.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Mit unserer Leistung können wir nicht zufrieden sein. Die Trainingsbeteiligung muss besser werden, einige Spieler halten es für unnötig, am Training teilzunehmen, denken es geht auch so. Und mit so einer Einstellung kann man halt nicht in der Klasse mithalten. Besser muss von einigen Spielern die Einstellung zum Mannschaftssport werden.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Überrascht hat uns Burweg mit so einer Unsportlichkeit und Dreistigkeit im letzten Spiel, was auf unseren Sportplatzen nichts zu suchen hat. Positiv war der TSV Apensen II, zeigen in allen Spielen einen guten Zusammenhalt in der Truppe. Einer ist für den anderen da und das ist das, was ihnen den Erfolg bringt. Deswegen stehen die auch da oben.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

In Hammah (2:8 verloren nach 2:0-Führung), sowas habe Ich als Trainer noch nie erlebt. Wie man sich so aufgeben kann.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

SV Ahlerstedt/Ottendorf III

7. Welche Ehrenamtlichen aus eurem Verein sollte man an dieser Stelle mal erwähnen und warum?