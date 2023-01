FuPa Stade Wintercheck: SV Drochtersen/Assel VI 3. Kreisklasse: Klassenerhalt wird schweres Unterfangen - Das Problem der Chancenverwertung

Die SV Drochtersen/Assel VI stieg vor drei Jahren freiwillig aus der 2. Kreisklasse ab. Jetzt droht der Gang in die unterste Spielklasse. Sechs Punkte Rückstand auf den rettenden Platz sind schon eine Hausnummer. Dazu ein sehr schlechtes Torverhältnis. Trainer Thorben Bornhöft geht aber zuversichtlich in die zweite Saisonhälfte. Hier sind seine Antworten im FuPa Stade Wintercheck.

Negative Spiele gabt es bei unserer Tabellensituation sicherlich viele, am ärgerlichsten war aber das Unentschieden gegen Großenwörden, wo wir zur Halbzeit schon 3:0 geführt hatten und am Ende sogar noch froh über den Punkt sein konnten.

Wangersen hat die Stimmung & Form nach ihrem Aufstieg mitgenommen und gut in Punkte umsetzen können, sodass sie schnell Ihr Bleiben in der neuen Liga gefestigt haben.

Wir müssen mehr aus unseren 100%igen Torchancen machen und dürfen hinten nicht nach Gegentreffern betteln. Wir waren in vielen Spielen der Hinrunde auf Augenhöhe mit unseren Gegnern, doch wenn wir unsere Chancen vorne vergeben hatten, schwand das Selbstvertrauen der gesamten Elf und man fing sich hinten die sogenannte „Kirsche“ ein. Auch unsere Kondition werden wir in der Vorbereitung deutlich steigern, damit wir den Kampf noch bestehen können.

D/A-Edelfan Egon Possel. Ich bewundere seine Sammlung an D/A-Artikeln.

Auf jeder wo wir nach 90 Minuten mit Punkten vom Platz gegangen sind. Aber ein großes Lob muss ich auch an die „Anlage“ in Apensen loswerden, wo sich 3 Plätze in Top Qualität nebeneinander befinden. Lediglich der Weg über den Trainingsplatz zu den Umkleiden hindert an der Note 1… :-)

Jedem, bei dem unsere Einstellung während des Spiels stimmte und wir Punkte holen/behalten konnten.

Weiß ich nicht…

