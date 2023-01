FuPa Stade Wintercheck: SV Drochtersen/Assel III Bezirksliga Lüneburg 4: Defensive stärken und im Angriff mehr Tore erzielen

Die SV Drochtersen/Assel III steckt tief im Tabellenkeller der Bezirksliga. Lediglich drei Zähler trennt das Team von Trainer Dierk Kapke von einem Abstiegsplatz. Seit 2015 gehören die Kehdinger dazu und wer sie in den letzten Jahren beobachtet hat, weiß, dass immer mal wieder Phasen waren, wo man sie gerne abschreiben wollte. Hier folgen die Antworten von Co-Trainer Dennis Kruse im FuPa Stade Wintercheck.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Die Vorbereitung beginnt am 24. Januar, ein Highlight der Vorbereitung wird die Blau-Rote Nacht, die nun nach der Corona Pause wieder stattfindet.

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Leider müssen wir mit Luca Oest einen Spieler verabschieden, dem entgegen stehen aber eine Reihe junger Spieler, die aus der A-Jugend zu uns stoßen.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Zufrieden kann keiner mit dem jetzigen Saisonverlauf sein. Man muss im Verlaufe der Saison wieder zu defensiver Stabilität finden und vorne die Chance besser verwerten.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Der FC Mulsum/Kutenholz hat mit seiner Siegesserie im Laufe der Hinrunde schon für Eindruck gesorgt, ansonsten ist der bisherige Saisonverlauf wie vor der Saison bereits prognostiziert.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Schön war es mit zwei Siegen in die Saison zu starten.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?