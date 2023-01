FuPa Stade Wintercheck: SV Drochtersen/Assel Frauen Frauen Kreisliga Stade/Harburg: Viel Luft nach oben - Mit allen Gegnern Bier trinken

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Da wir gut vorbereitet in die HKM gehen wollten, haben wir regelmäßig in der Halle trainiert und starten am 1. Februar in die Vorbereitung. Dieses Jahr haben wir eine Bollerwagentour mit anschließendem Eisstockschießen geplant und natürlich unsere traditionelle Blau/Rote Nacht.

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Alles bleibt, wie es ist.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Wir haben eine durchwachsene Leistung gezeigt mit viel Luft nach oben.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

FSG 3 Meilen Altes Land hat uns als Aufsteiger positiv überrascht.

5. Welches war das Bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Unser Spiel in Neu Wulmstorf hat mich positiv überrascht, da wir uns nach einem Rückstand 2:0 noch einen Sieg von 2:3 erkämpft haben.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?