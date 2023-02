FuPa Stade Wintercheck: SV Burweg Altsenioren Ü40 2. Kreisklasse: Team verjüngt - Spaß steht im Vordergrund

Der SV Burweg verjüngt sein Team mehr und mehr, spielt dadurch in der 2. Kreisklasse der Altsenioren eine immer bessere Rolle. Platz 4 nach der Vorrunde kann sich sehen lassen. Dennoch sind die Leistungen nicht stabil genug, um ganz oben in der Tabelle anzugreifen. Das sieht auch Spieler Daniel Wessels so, der selber auch noch bei den Herren mitkickt. Hier sind seine Antworten im FuPa Stade Wintercheck.