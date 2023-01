FuPa Stade Wintercheck: SV Burweg 1. Kreisklasse: Junge Spieler schlagen ein - Weniger Verletzte, mehr Konstanz

Der SV Burweg hat sich inzwischen in der 1. Kreisklasse etabliert. Nach anfänglichen Problemen sorgten vor allem die vielen neuen und jungen Spieler für Furore. Die Begegnungen zum Ende der Vorrunde wurden oftmals souverän gewonnen und die Mannschaft von Trainer Bert Marcus setzte sich im Tabellenmittelfeld fest. Hier folgen seine Antworten im FuPa Stade Wintercheck.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Pause bis 19. Februar, dann drei Testspiele

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Nein

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Bin nach dem schlechten Start inzwischen sehr zufrieden. Ich wünsche mir, dass die ganzen Verletzten langsam wiederkommen und wir dann konstanter werden.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Positiv: SV Ahlerstedt/Ottendorf III und SG Freiburg/Oederquart

Negativ: SV Ottensen

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Der Heimsieg gegen den ASC Cranz-Estebrügge II, danach kam bei uns die Wende.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?