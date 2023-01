FuPa Stade Wintercheck: SV Ahlerstedt/Ottendorf IV 3. Kreisklasse: Ziel Aufstieg - Bier schmeckt mit allen Gegnern

Es deutet sich in der 3. Kreisklasse ein Ahlerstedter Doppelaufstieg an. Die Vierte liegt der eigenen Fünften dicht auf den Fersen. Die Verfolger haben bereits einen deutlichen Rückstand. Zu Saisonbeginn stotterte die Tormaschinerie, dann lief es besser. Es folgen die Antworten im FuPa Stade Wintercheck von Abwehrspieler Dirk Schnackenberg in Absprache mit dem Trainerteam.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Nach unserem letzten Spiel haben wir einen Monat Pause gemacht, danach haben wir einen Laufplan bekommen, um uns fit zu halten für die Rückrunde. Zusätzlich hatten wir noch Hallenzeiten. Am 31. Januar starten wir wieder auf dem Rasen.

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Während der Saison sind mit Hauke Corleis und Tim Alpers schon zwei Jugendspieler dazugestoßen. Mit Jan Gerken und Alex Mühlenbeck kommen zwei weitere Spieler aus der Jugend zu uns, die jetzt spielberichtigt sind. Zudem kommt Alexander Egloff nach langer Verletzung wieder zurück.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Mit dem jetzigen Saisonverlauf sind wir sehr zufrieden. Unser Ziel ist es, um den Aufstieg mitzuspielen und das tun wir. Zu Beginn der Saison haben wir das Tor nicht gefunden und haben somit unnötige Punktverluste verbüßen müssen. Mit besserer Torausbeute folgte auch automatisch die bessere Punkteausbeute.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Positiv überrascht hat uns der SuSV Heinbockel, im letzten Jahr noch gegen den Abstieg gespielt, gewinnen sie dieses Jahr auch die knappen Spiele und stehen zurecht mit in der oberen Zone.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Gemessen an Spannung und Stimmung ist sicherlich das Spiel in Apensen zu nennen. Hier war richtig Feuer in der Partie und wir konnten einen glücklichen 1:0-Sieg mitnehmen. Ebenfalls voller Freude war der Siegtreffer in letzter Minute gegen Bliedersdorf/Nottensdorf III.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?