FuPa Stade Wintercheck: SV Ahlerstedt/Ottendorf II Bezirksliga Lüneburg 4: Aufsteiger im gesicherten Mittelfeld - Bessere Chancenverwertung

Mit einer rekordverdächtigen Punkteausbeute stieg die SV Ahlerstedt/Ottendorf II in die Bezirksliga auf. Auch hier zeigte die junge Mannschaft gute Leistungen und setzte sich schnell im Tabellenmittelfeld fest. Der Mix aus wenigen erfahrenen und vielen jungen Akteuren scheint zu passen. Die Spieler Jona Ahrens und Kevin Meyer machten sich an unsere Fragen im FuPa Stade Wintercheck. Hier sind ihre Antworten.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Wir haben nach unserem letzten Spiel gegen den TSV Apensen am 27. November 2022 noch eine Woche trainiert und sind seitdem in der Winterpause. Am 31. Januar beginnen wir dann mit der Vorbereitung auf die Rückrunde. Als Teambuilding-Maßnahme könnte man die Vereinsfahrt erwähnen, bei der wir mit knapp 100 Leuten in den Center-Park gefahren sind. Des Weiteren waren wir zweimal zusammen im Restaurant und haben die Winterpause sinnvoll genutzt.

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Am Kader und Trainerteam ändert sich nichts.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Mit den Leistungen auf dem Platz sind wir insgesamt sehr zufrieden. Als Aufsteiger stehen wir im gesicherten Mittelfeld auf dem 7. Platz. Verbessern kann man sich natürlich in allen Punkten. Allerdings müssen wir noch vor allem in der Chancenverwertung und in der Konzentration in den Schlussminuten besser werden.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Insgesamt gibt es keine großen Überraschungen.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Das bemerkenswerteste Spiel war wohl das Derby gegen den TuS Eiche Bargstedt, da wir nach einem 0:1 Rückstand noch zurückgekommen sind und vor einer großen Kulisse aufgelaufen sind. Auch das Spiel gegen die SG F/A/W ist hier noch aufgrund der vielen gefallenen Tore zu erwähnen.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?