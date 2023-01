FuPa Stade Wintercheck: SSV Hagen Kreisliga: Im 10. Jahr der Abstieg? - Trainer Daniel Witt unzufrieden

Droht dem SSV Hagen nach dem 10. Kreisligajahr in Folge der Abstieg in die 1. Kreisklasse? Nachdem der SSV in den letzten sieben Jahren immer zu den Top 7 der Kreisliga gehörte, verlief die Vorrunde jetzt äußerst dürftig. Besonders auf dem heimischen Platz in der Kornstraße gelang fast nichts. Erst am letzten Spieltag vor der Winterpause schaffte die Elf von Trainer Daniel Witt gegen den TuS Jork den ersten Heimsieg und steht knapp über dem Strich. Hier sind seine Antworten im FuPa Stade Wintercheck.