FuPa Stade Wintercheck: SG Lühe III 4. Kreisklasse: Mit besserer Trainingsbeteiligung zu mehr Punkten

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besonde­re Highlights oder Teambuilding-Maßnahme­n?

Wir starten am 31. Januar in die Vorbereitung. Vorher haben wir drei Hallenturniere. In der Vorbereitung sind wir in der Soccer Halle, im Fitness Studio und beim Boxen.

2. Wird sich euer Kad­er und/oder Trainert­eam in der Winterpau­se verändern?

Der Kader bleibt im Großen und Ganzen so wie er ist/war.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrie­den? Was könnte bess­er werden?

Im Großen und Ganzen sind wir zufrieden, dafür, dass es die 1. Saison ist. Wir würden uns wünschen, dass die Trainingsbeteiligung besser wird.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spie­lzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negati­v?

Wir finden, dass Hagen es sehr gut macht und natürlich der ASC Cranz-Estebrügge III.

5. Welches war das be­merkenswerteste, neg­ativste oder positiv­ste Spiel im bisheri­gen Saisonverlauf und warum?

Negativ war kein Spiel. Positiv war das Spiel gegen den FC Wischhafen/Dornbusch III. Da lagen wir 1-3 hinten und konnten am Ende noch ein 3:3 erkämpfen.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und war­um?