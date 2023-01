FuPa Stade Wintercheck: SG Lühe Kreisliga: Mit den Verletzten kam der Fall auf einen Abstiegsplatz

Verheißungsvoll startete die SG Lühe in die Kreisligasaison. Nach sieben Spieltagen lagen die Altländer mit ihrem neuen und erfahrenen Coach, Helmut Ossenbrügge, auf einem guten 7. Platz. Viele Verletzte ließen den Fastabsteiger der letzten Spielzeit erneut auf einen Abstiegsrang abrutschen. Es dürfte wieder eine enge Saison werden. Es folgen die Antworten im FuPa Stade Wintercheck von Co-Trainer Steffen Wilkens.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Wir haben den ganzen Dezember Pause gemacht und sind am 10. Januar wieder mit dem Training angefangen. Wir haben keine großen besonderen Einheiten außer den üblichen, die wir jedes Jahr machen. Soccerhalle Neugraben oder auch Kickbox-Training, was immer gut anstrengend ist und auch mal Abwechslung bietet.

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Unser Kader verändert sich nicht groß. Einen Abgang haben wir zu vermelden mit Tim Ehlers, der sich erstmal vom Fußball zurückziehen möchte. Dafür bekommen wir aber vom TuS Jork mit Cihan Yildirim einen guten Jungen zurück. Im Trainerteam ändert sich auch was und zwar wird uns Jonas Knitsch nicht mehr als Co-Trainer zur Verfügung stehen. Er kann leider aus beruflichen und privaten Gründen diesen Posten nicht mehr ausüben, wird uns aber als Teammanager erhalten bleiben.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Zufrieden sein können wir auf keinen Fall. Wir stehen wieder auf einem Abstiegsplatz, von denen wir etwas wegbleiben wollten. Punkte hätten wir genug holen können, nur leider haben wir einige liegen gelassen. Wir hoffen, dass unsere Verletzten wieder zurückkommen, um auch diese Saison wieder den Klassenerhalt zu schaffen.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Da gibt es eigentlich keine großen Überraschungen. Wir sind eher überrascht von unserem eigenen abschneiden aktuell.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Ich würde sagen, unser Spiel in Bliedersdorf, was wir komplett unnötig verschenkt haben. Bis zur 85. Minute führten wir 1:2, dann bekamen wir einen unnötigen Elfer gegen uns und am Ende verlieren wir 3:2.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Wird ein enges Rennen bis zum Schluss. Ob es nun Harsefeld II, Deinste oder doch Wiepenkathen wird, da will ich mich nicht festlegen. Verdient hätten es definitiv alle drei.