FuPa Stade Wintercheck: MTV Hammah II 1. Kreisklasse: Mehr Disziplin, Bereitschaft und Wille - Zweiter Abstieg droht

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?



Wir starten am 27. Januar in die Vorbereitung. Seit dem 1. Januar absolvieren die Jungs eine kleine Laufchallenge, um schon mal etwas auf Touren zu kommen. Besondere Highlights sind nicht geplant.



2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?



Verstärken werden uns Christoph Schneider vom FC Mulsum/Kutenholz III, der endlich zurück "nach Hause" kommt, sowie Hendrik Schwarz aus Himmelpforten.

Im Trainerteam bleibt alles unverändert.



3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?



Da wir einen kleinen Umbruch vollzogen haben, war allen klar, dass wir nicht sofort oben mitspielen werden. Mit mehr Disziplin, Bereitschaft und Wille wäre deutlich mehr drin gewesen.

Zum Ende der Hinrunde waren wir dann aber sehr stolz auf den Haufen, der alles zusammengehalten hat und trotz etlicher Ausfälle immer zur Stange gehalten hat und aufopferungsvoll gekämpft hat.



4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?



Positiv überrascht bin ich von Ahlerstedt/Ottendorf III. Eine echt spielstarke Truppe, die das als Aufsteiger super routiniert herunterspielt. Zudem ein sehr sympathischer Haufen. Da wir selbst unten drinstehen, schaue ich zunächst auf uns, bevor ich jemanden anderes Negativ bewerte.



5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?



Ich denke, dass es das Rückspiel gegen Oste/Oldendorf II war. Wir traten mit einer komplett zusammengewürfelten Truppe auf fragwürdigem Untergrund an und erkämpften uns ein lange offenes Spiel, bei dem wir Mitte der 70. Minute dennoch in Rückstand gerieten. In Unterzahl erzielten wir in der 92. noch den umjubelten Ausgleich und kassierten in der 94. doch noch das 1:2.

Alle Gefühlswelten waren hier betroffen.



6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?



Ich denke, dass kein Weg an Ahlerstedt/Ottendorf III vorbeiführt. Für mich die klar spielstärkste Mannschaft in der Liga.



7. Welche Ehrenamtlichen aus eurem Verein sollte man an dieser Stelle mal erwähnen und warum?



Im Grunde genommen muss man jeden einzelnen Ehrenamtlichen erwähnen und loben. Ohne Ehrenamt würde es viele Vereine gar nicht mehr geben. Wenn ich mich aber auf jemanden festlegen muss, dann würde ich Marcus Wendt und Heiko Reinboth erwähnen wollen.

Was die beiden alles im Verein bewegen und wieviel Herzblut reingesteckt wird, ist schon beachtlich und in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich.

Großes Danke an die beiden!!!! :-)



8. Auf welcher Sportanlage, eure ausgenommen, spielt ihr am liebsten?



Ich persönlich bin immer wahnsinnig gerne in Hedendorf. Dort passt einfach alles. Toller Kunstrasen, tolles Flair und wie ich gehört habe eine nette Lokalität für die 3. Halbzeit.



9. Mit welchem Gegner trinkt ihr nach dem Abpfiff gerne ein Bier zusammen?



Hier sind alle herzlich willkommen nach kampfbetonten 90 Minuten, das Spiel bei einem Kaltgetränk ausklingen zu lassen.



10. Bis Anfang der 90er-Jahre gab es im Amateurbereich keine Ampelkarten, sondern Zeitstrafen. Sollte das, wie auch schon in einigen Bundesländern, wieder eingeführt werden?



Ich glaube nicht, dass das die Übeltäter beruhigen würde. Bin da eher für die Verwarnung und wer dann nicht runterkommen kann/will, darf vorzeitig duschen.

