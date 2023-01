FuPa Stade Wintercheck: FSG 3 Meilen Altes Land Frauen Kreisliga Stade/Harburg: Als Aufsteiger erneut oben dabei

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?



Wir sind am 9. Januar in die Vorbereitung gestartet und haben uns 5 Testspielgegner rausgesucht, die uns sicherlich alles abverlangen. 1-2 Teambuilding-Maßnahmen sind definitiv geplant. Was genau, bleibt aber eine Überraschung für die Mädels.



2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?



Da wir im Sommer so einen riesen Zuwachs bekommen haben, sind wir sehr stolz darauf, dass wir seit November offiziell eine 2. Mannschaft melden konnten. Dadurch hat sich natürlich schon einiges verändert. Wir haben aber auch im Winter schon einen Neuzugang zu vermelden. Mit Lotta kommt eine Spielerin von Stade zurück nach Hause, die bereits in der Jugend im Alten Land gespielt hat.



3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?



Wir sind sehr zufrieden. Als Aufsteiger hätten wir nicht gedacht, dass wir uns so gut zurechtfinden. Natürlich gibt es, wie bei sicherlich jeder Mannschaft, einige Dinge, an denen wir arbeiten wollen.



4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?



Ich war etwas erschrocken über den Saisonstart von Stade, aber mittlerweile hat sich das Team ja scheinbar gefangen.



5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?



Unsere spielerisch und kämpferisch beste Leistung haben wir in Jesteburg gezeigt. Jede Spielerin hat ihr Herzblut auf dem nicht so gut bespielbaren Platz gelassen, was mich als Trainer sehr stolz gemacht hat. Auch wenn wir leider vielleicht etwas unglücklich am Ende verloren haben.



6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?



Ich denke, Jesteburg wird sich das nicht mehr nehmen lassen. Dafür ist der Vorsprung mittlerweile schon zu groß.



7. Welche Ehrenamtlichen aus eurem Verein sollte man an dieser Stelle mal erwähnen und warum?



Grundsätzlich natürlich alle. Das Ehrenamt wird leider viel zu oft als selbstverständlich angesehen. Aber was die Trainer, Betreuer, Platzwarte, Schiedsrichter und alle anderen Helfer leisten, ist das, wovon unser Sport lebt. Ganz speziell würde ich beim ASC aber unseren Platzwart Thorsten Mahnke und unser Mädchen für alles, Kevin Hahn, hervorheben. Die beiden sind immer zur Stelle und unterstützen wo sie nur können. Ohne die beiden wäre der Verein ziemlich aufgeschmissen.



8. Auf welcher Sportanlage, eure ausgenommen, spielt ihr am liebsten?



Ich spiele gerne in Apensen. Die Spiele sind immer sehr ausgeglichen und die Anlage ist auch hervorragend. Rein optisch gefällt mir auch die Anlage vom TVV Neu Wulmstorf sehr gut.



9. Mit welchem Gegner trinkt ihr nach dem Abpfiff gerne ein Bier zusammen?



Eigentlich mit allen, das macht den Fußball für mich aus. So sehr man auf dem Platz auch manchmal aneinander gerät. Nach dem Spiel trinkt man ein Bier zusammen und alles ist gut.



10. Bis Anfang der 90er-Jahre gab es im Amateurbereich keine Ampelkarten, sondern Zeitstrafen. Sollte das, wie auch schon in einigen Bundesländern, wieder eingeführt werden?



Ich denke, dass die Hemmschwelle für Fouls gerade am Anfang des Spiels dann deutlich niedriger ist. Deshalb finde ich die aktuelle Regelung besser.





