FuPa Stade Wintercheck: FC Wischhafen/Dornbusch 1. Kreisklasse: Dank Siegesserie ganz vorne dabei - Trainer Stefan Raap fällt länger aus

Kreisligaabsteiger FC Wischhafen/Dornbusch startete etwas holprig in die Saison. Nach der überraschenden und bislang einzigen Niederlage gegen den SV Burweg starteten die Kehdinger dann aber durch. In 10 Begegnungen gab es 8 Siege und 2 Unentschieden. So landete die Mannschaft von Trainer Stefan Raap immerhin zur Winterpause auf einem guten 3. Platz, in Lauerstellung zu den beiden führenden Teams. Der Coach selber wird vorerst nicht dabei sein, da ihn eine langwierige Krankheit aus der Bahn warf. So wird Co-Trainer Joshua Krämer das Zepter schwingen und den FC auf die Rückrunde einstimmen. Hier sind die Antworten im FuPa Stade Wintercheck von Stefan Raap.