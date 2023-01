FuPa Stade Wintercheck: FC Mulsum/Kutenholz Altsenioren Ü50 Kreisliga: Zusammenarbeit mit der Ü40 klappt gut - 3-Klassen-Gesellschaft

Der FC Mulsum/Kutenholz spielt in der Ü50 Kreisliga nicht die beste Saison. Mit gerade mal einem Sieg steht die Mannschaft von Wilfried Meyer und Horst Knopff auf dem vorletzten Platz. Dennoch lassen sie sich ihren Spaß am Fußball nicht nehmen. Ohnehin lebt der FC sehr vom Zusammenhalt. Hier sind die Antworten von Horst Knopff im FuPa Stade Wintercheck.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Im Januar und Februar wird dienstags in der Mulsumer Turnhalle trainiert. Ab März geht es dann wieder für die Vorbereitung auf die ersten Punktspiele nach draußen. Für Anfang Oktober ist eine Mannschaftsfahrt nach Flensburg geplant.

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Keine Veränderungen. Hervorzuheben ist die gute Zusammenarbeit mit unserer Altsenioren Ü40. Wir helfen uns gegenseitig aus, um zu den Pflichtspielen vollzählig antreten zu können. (….hat in der Hinserie bei der Ü50 leider einmal nicht geklappt).

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Ein vorletzter Platz in der Hinserie ist die seit Jahren schlechteste Platzierung unserer Ü50. Ist wohl auch dem hohen Altersdurchschnitt unserer Mannschaft geschuldet. Die Ü50 Staffel hat sich in dieser Saison zu einer „3-Klassen-Gesellschaft“ entwickelt.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Keine Antwort

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Ein 7:0 Sieg gegen Immenbeck und eine 0:7 Niederlage gegen Buxtehude vergisst man nicht so schnell. Erwähnenswert auch die Leistung unserer Mannschaft bei der 0:1 Niederlage gegen den hohen Favoriten Ahlerstedt/Ottendorf.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Ahlerstedt/Ottendorf hat einen ausgeglichenen, leistungsstarken, großen Kader. Das wird dem BSV Buxtehude gegenüber den Ausschlag geben.