FuPa Stade Wintercheck: Buxtehuder SV Altsenioren Ü50 Kreisliga: Diesmal der Meistertitel? - Konkurrenz ist stark

Zum zweiten Mal nimmt der Buxtehuder SV Anlauf, in der Ü50-Staffel den Meistertitel zu holen. In der vergangenen Saison war das Team von Viktor Gerschau knapp an Ahlerstedt/Ottendorf gescheitert. Diesmal ist mit der ASSG Harsefeld/Apensen ein weiterer ernstzunehmender Kontrahent dabei. Buxtehude liegt aber vorne und hat alles selbst in der Hand. Sind alle wichtigen Akteure regelmäßig dabei, könnte es mit dem Titel klappen. Hier sind die Antworten des Trainers im FuPa Stade Wintercheck.