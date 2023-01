FuPa Stade Wintercheck: ASSG Himmelpforten/Hammah/Heinbockel Altsenioren Ü50 Kreisliga: Remiskönige mit Spaß am Sport im ganzen Jahr

Die ASSG Himmelpforten/Hammah/Heinbockel Ü50 ist nach sieben Begegnungen noch ungeschlagen. Man könnte meinen, das reiche zu einem vorderen Platz in der Tabelle. Mitnichten, denn es gelangen auch nur zwei Siege, sodass die Mannschaft von Hartmut Jungclaus und Jürgen Klinger lediglich auf einem guten Mittelplatz überwintert. Vielleicht geht es nach der Winterpause noch einige Plätze nach oben. Hier sind die Antworten von Hartmut Jungclaus im FuPa Stade Wintercheck.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Wir trainieren, wie jedes Jahr, auch im Winter, sofern die Witterungs- und Platzverhältnisse es zulassen. Wie üblich, gab es eine Weihnachtsfeier mit guter Beteiligung der Ü50-Spieler.

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Da keiner angekündigt hat, aufzuhören, wird der Kader wie in der Vorrunde sein. Allerdings werden einige mit langwierigen Verletzungen bzw. sonstigen Krankheitsbildern noch länger ausfallen. Aber insgesamt ist unser Kader relativ groß und wenn nicht noch mehr ausfallen, sollten wir die Saison gut überstehen. Da wir hin und wieder allerdings die Ü40 personell unterstützen werden, müssen wir im Betreuerstab, der bestehen bleibt, manchmal jonglieren.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Mit dem Mittelplatz können wir leben. Allerdings hätten bei den 5 Unentschieden aus 7 Spielen der ein oder andere Dreier dabei sein können.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Ich denke, es ist bisher alles so eingetreten, wie man es erwarten konnte von der Tabellensituation.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Negative Spiele hatten wir nicht zu verzeichnen, eher mal unglückliche Spielausgänge, aber das ist ja normal im Fußball. Zu den positiven Spielen können wir auf jeden Fall das Qualifikationsspiel zur Nds-Meisterschaft in Geversdorf zählen, in dem wir ein super Spiel mit klasse Kampfmoral gegen den vermeintlich zu starken Gegner hinlegten, um dann im Strafstoßschießen das glücklichere Ende für uns zu haben.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Der wird wohl zwischen Ahlerstedt/Ottendorf und Buxtehude ausgemacht.