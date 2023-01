FuPa Stade Wintercheck: ASC Cranz-Estebrügge III 4. Kreisklasse: Mit bester Offensive und Defensive ist der Titel oberstes Ziel

Der ASC Cranz-Estebrügge III steht auf Platz zwei der 4. Kreisklasse und möchte laut Trainer Christian Suhr mehr. Es deutet sich ein interessanter und spannender Zweikampf mit dem SSV Hagen III um den Titel an. Drei Punkte Rückstand haben die Altländer zum SSV. Hier ist noch lange nichts entschieden. Coach Christian Suhr deutet an, sich nicht geschlagen zu geben. Hier sind seine Antworten im FuPa Stade Wintercheck.

Wenn der Saisonverlauf so weitergeht, wird es der Sieger aus dem Spiel Hagen gegen ASC Estebrügge III. Auch wenn ich dafür nun eine Strafe zahlen darf in unserem mannschaftlichen Strafenkatalog, würde ich da auf uns plädieren, weil Ziele nicht nach unten korrigiert werden und wir als Team von Spiel zu Spiel stärker werden.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit meinem Team. Wir haben uns vor der Saison jeder im Einzelnen Ziele gesetzt, diese gilt es nun zu verwirklichen. Die Statistik ist natürlich echt gut mit der besten Defensive und der besten Offensive, aber da ist auch ein Wunsch, diese in der Rückrunde zu toppen. Dafür ist die Mannschaft gefragt. Wir haben nun die Findungsphase langsam überwunden und können nun alle gemeinsam an den Zielen arbeiten.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Unsere Pause wurde mit einem wohnlichen Kicken mit der 2. und 1. Herren gemeinsam in der Halle absolviert. Die Vorbereitung starten wir am 23. Januar mit einer Mannschaftssitzung und wird mit 5 Testspielen gefüllt. Ein Testspiel gegen ein SG Lühe 2/3 Mix-Team wird im Anschluss eines Vorbereitungstages den Spielfluss einleiten. Mit Duellen gegen Wangersen (3. KK), Himmelpforten II (2.KK) einer Revanche von Harsefeld (2. KK) und einem Überraschungsteam werden wir hoffentlich bestmöglich auf die Rückrunde vorbereitet sein. Wir wollen viel mit dem Ball machen und die Laufschuhe im Schuhschrank lassen, aber das ist abhängig von den Jungs :-)

7. Welche Ehrenamtlichen aus eurem Verein sollte man an dieser Stelle mal erwähnen und warum?

Da führt an drei Leuten kein Weg dran vorbei. Auch wenn wir einen Haufen von Erwähnungsanwärtern haben. Kevin Hahn, der seine nie endende Verletzungspause dafür nutzt und das gesamte Vereinsheim leitet und organisiert. Thorsten Mahnke, der "Mann für Alles" beim ASC, der sich für nichts zu schade ist und einspringt, wo er kann. Carl Pien, der sich als Vorstand und Trainer das Gemecker von allen anhören darf und trotzdem immer eine Lösung findet.

8. Auf welcher Sportanlage, eure ausgenommen, spielt ihr am liebsten?

Wenn man das Sportliche ausschließt, kann ich aus meiner Position den Sportplatz in Jork nennen.

Da kennt man alle, der Weg ist nicht weit und das gemeinsame danach ist auch immer im vernünftigen Verhältnis. Dazu sind das die Spiele, wo am meisten Auswärtsfans mitkommen.

9. Mit welchem Gegner trinkt ihr nach dem Abpfiff gerne ein Bier zusammen?

Mit jedem gerne. Auf dem Platz kann es so hitzig hergehen wie es will, wenn die ersten 10 Minuten nach dem Spiel vergangen sind, ist es mit jedem angenehm. Aber Großenwörden und Steden sind mit ihren Bustouren zu uns natürlich am längsten an unserem Tresen vertreten.

10. Bis Anfang der 90er-Jahre gab es im Amateurbereich keine Ampelkarten, sondern Zeitstrafen. Sollte das, wie auch schon in einigen Bundesländern, wieder eingeführt werden?

Ich denke, dass es schon richtig ist, wenn jemand sich nicht zusammenreißen kann oder der Trainer nicht rechtzeitig handelt, dass es die Ampelkarte gibt. Für Zeitstrafen ist es in Zeiten von Zeitspiel und Verzögerung keine Strafe mehr. Wenn es eine Ampelkarte gibt, dann ist sie wohl gerechtfertigt und dann kann man daraus lernen.

Anzeige: Der FuPa Wintercheck wird präsentiert von STADUR

--> Jetzt bewerben unter: https://www.stadur.com/de/fupa.html