FuPa Stade Wintercheck: ASC Cranz-Estebrügge II 1. Kreisklasse: Defensiv geht`s besser - Die Hoffnung auf die Wiederkehrer

Der neu formierte ASC Cranz-Estebrügge II startete sehr gut in die Saison. Nach neun Partien lagen die Altländer mit 22 Punkten auf Platz 1 der 1. Kreisklasse. Dann kam ein kleiner Einbruch und schließlich lag die Mannschaft von Trainer Sven Hubert am Jahresende weit abgeschlagen auf dem 6. Rang. Sieht man sich den Kader an, so fehlten einige Leistungsträger zeitweise oder sogar ganz. Vielleicht geht ja noch etwas im Alten Land, wenn gewisse Akteure zurückkehren. Hier sind die hoffnungsvollen Antworten im FuPa Stade Wintercheck von Trainer Sven Hubert.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Wir starten am 17. Januar wieder in die Vorbereitung. Vorher stehen die Altländer Hallenturniere in Jork und Lühe an, und natürlich bei uns. In der Vorbereitung können sich die Jungs auf zwei interessante Krafteinheiten in der Halle freuen.

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Das Trainer- und Betreuerteam bleibt so zusammen. Kadertechnisch tut sich einiges. In der laufenden Hinrunde haben Henry Piepenbrink, Marco Hülsmeyer, René Hochdahl und Jonathan Lemke den Sprung in die 1. Herren geschafft. Letzterer stößt in der Rückrunde wieder zu uns zurück. Mit seiner Erfahrung und Ruhe wird er sicherlich für ein bisschen mehr Stabilität in den Spielen sorgen. Dann hoffen wir natürlich, den einen oder anderen Langzeitverletzten wieder in unseren Reihen begrüßen zu können. Ein gewisser „Kevin Hahn“ hat sein Comeback für die Rückrunde bereits angekündigt. Ob er es ernst meint, wird die Vorbereitung zeigen. Aber um es in seinen Worten zu sagen: „Es hat sich noch kein Stürmer ins Team gelaufen!“

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Durch den neu zusammen gewürfelten Kader und den Wegfall von vielen wichtigen Führungsspielern (in der ehemaligen 2. und 3. Herren), sind wir nicht ganz unzufrieden mit der bisherigen Saison. Außer natürlich die hohe Anzahl an Gegentoren. Daran werden wir mehr als intensiv in der Vorbereitung arbeiten. Dafür müssen wir aber trotzdem unser Offensivspiel loben. Vor dem Tor läuft´s zum Glück besser!

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

In der Klasse kann fast jeder jeden schlagen. Selbst A/O hat es am Ende überraschend erwischt. Vieles ist Tagesform abhängig und ob alle Mann an Bord sind.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Negativ ist natürlich einfach: Das 0:5 in Wischhafen und das 1:6 zuhause gegen Oste/Oldendorf II. Positiv zu sehen sind die Heimspiele, bei denen wir fast immer hinten lagen und zurückgekommen sind (bestes Beispiel das 3:3 gegen A/O III).

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?