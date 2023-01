FuPa Stade Winterchech: TSV Apensen Bezirksliga Lüneburg 4: Viele positive Ansätze trotz Verletzungspech

Der TSV Apensen kam schwer in Schwung, besonders in den Heimspielen gab es einige unerwartete Niederlagen. Der Rückstand zur Spitze ist schon gewaltig, daher wird die Mannschaft von Trainer Sönke Ungeheuer mit dem Aufstieg nichts zu tun haben. Hier sind seine Antworten im FuPa Stade Wintercheck.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Wir beginnen am 26. Januar wieder mit dem Training und haben dann eine 5-wöchige Vorbereitung, um das Team fit zu bekommen. Highlight wird unser eigenes Hallenturnier sein, welches wir am 21. Januar nach 2jähriger Pause wieder ausrichten werden.

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Zugänge: Wir haben mit Kosta Kordistos und Stephane Preuß bereits in der Hinrunde zwei sehr starke Charaktere dazu gewinnen können.

Abgänge: Malte Buschmann à Pause - Steffen Bockelmann à Umzug

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Der Start in die Saison ist nicht gelungen. Wir hatten / haben leider extremes Verletzungspech von wichtigen Spielern. Das konnten wir in der ersten Phase nicht kompensieren. Mitte der Hinrunde haben wir dann eine sehr starke Phase mit tollem Fußball und super Ergebnissen erzielt. Zum Ende haben wir etwas die Konzentration verloren. Wir haben viele enge Spiele nicht zu unseren Gunsten zu nutzen können. Da wollen wir ansetzen und uns weiterentwickeln.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Als positiv ist sicherlich der Aufsteiger von A/O II zu nennen. Die junge Mannschaft hat in beiden Spielen gegen uns überzeugt.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Positiv waren unsere Auftritte daheim gegen Stinstedt und das Auswärtsspiel bei Eintracht Cuxhaven, die wir beide gewonnen haben.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Das werden Groden und Hammah unter sich ausmachen. Beide haben genug Erfahrung und Klasse im Team und werden bis zum Schluss um die Meisterschaft spielen.