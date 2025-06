FuPa-Spielerin der Woche: vier Tore - Nataliia Yanok brilliert

FuPa Brandenburg präsentiert die wertvollste Spielerin der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Spielerinnen, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

So., 01.06.2025, 13:00 Uhr

Ein Tag, an dem alles passte

Der klare Heimerfolg gegen Blankenfelde-Mahlow war laut Yanok das Resultat eines harmonischen und engagierten Mannschaftsauftritts. „Beim 8:1-Heimsieg hat vieles sehr gut funktioniert“, erklärt sie. „Wir waren als Team sehr gut organisiert, haben den Ball schnell laufen lassen und von Anfang an Druck gemacht.“

Auch die eigenen Voraussetzungen stimmten an diesem Tag: „Ich habe mich auf dem Platz sehr wohl gefühlt, und meine Mitspielerinnen haben mich super unterstützt – ohne sie wären die vier Tore nicht möglich gewesen.“ Es sei einfach ein Spiel gewesen, „in dem alles zusammengepasst hat.“

Schnelligkeit als Schlüssel zum Torerfolg

Ihre Tore erzielt Yanok am liebsten aus der Bewegung, mit Tempo und Raum. „Am liebsten treffe ich nach schnellen Kombinationen oder durch Tempodribblings, bei denen ich meine Schnelligkeit ausnutzen kann“, erklärt sie. Das direkte Duell mit der Torhüterin liebt sie besonders: „Es macht mir Spaß, mit Tempo auf das Tor zuzugehen und die Torhüterin direkt herauszufordern.“

Trotzdem bleibt für sie eines entscheidend: „Letztendlich ist es egal, wie das Tor fällt – Hauptsache, der Ball ist im Netz!“

Freundschaft als Fundament

Für Yanok ist der Erfolg nicht allein sportlich motiviert – auch die menschliche Nähe innerhalb der SG Sieversdorf spielt eine große Rolle. „Was die SG Sieversdorf für mich besonders macht, ist das gute Verhältnis zu einigen Frauen aus der Mannschaft“, sagt sie. „Wir verstehen uns nicht nur auf dem Platz, sondern auch privat sehr gut. In der Freizeit verbringen wir gerne Zeit zusammen.“

Diese enge Bindung stärke nicht nur das Miteinander, sondern wirke sich auch auf das Spiel aus: „Diese Verbindung gibt dem Team eine starke Dynamik.“

Tetiana Andriichuk als Vorbild und Motivatorin

Wenn es eine Mitspielerin gibt, zu der Yanok besonders aufschaut, dann ist es Tetiana Andriichuk. „Ich bewundere besonders ihre Schnelligkeit und Technik – sie ist auf dem Platz kaum zu stoppen“, sagt sie über die Nummer 2 im Team. „Ich weiß wirklich nicht, woher sie so viel Energie nimmt, aber sie gibt in jedem Spiel und Training alles. Das motiviert auch mich.“

Diese gegenseitige Inspiration im Team ist ein weiteres Element, das die Mannschaft prägt – mit Leistungsbereitschaft und gegenseitigem Respekt.

Flexibel in der Offensive

Auf dem Spielfeld fühlt sich Yanok vor allem dort wohl, wo sie sich frei entfalten kann. „Ich spiele besonders gerne im Sturm oder im Mittelfeld auf den Flügeln – also entweder links oder rechts“, erklärt sie. Der Reiz liegt für sie sowohl im Toreschießen als auch im Vorbereiten: „Im Sturm gefällt mir das Toreschießen und der direkte Weg zum Tor. Auf den Außenpositionen im Mittelfeld kann ich meine Schnelligkeit und Technik gut einsetzen.“

Die Vielseitigkeit auf den offensiven Positionen kommt ihrer Spielweise entgegen – zielstrebig, laufstark und immer torgefährlich.

Genuss statt Karriereplanung

Obwohl sie in der Landesliga regelmäßig Leistung zeigt, verfolgt Yanok keine konkreten sportlichen Ziele für die Zukunft. „Ehrlich gesagt habe ich mir sportlich mittel- und langfristig kein konkretes Ziel gesetzt“, sagt sie. Der Grund ist einfach: „Ich muss viel in meinem Hauptberuf arbeiten, und deshalb bleibt leider nicht so viel Zeit für den Fußball.“

Trotzdem ist ihre Einstellung klar: „Ich gebe mein Bestes, wenn ich auf dem Platz stehe, und genieße jede Minute, die ich spielen kann.“

Tiere als Kraftquelle abseits des Sports

Wenn sie nicht auf dem Fußballplatz steht, findet Yanok Ausgleich in der Nähe von Tieren. „Neben dem Fußball verbringe ich sehr gerne Zeit mit Tieren“, sagt sie. Die Beziehung zu ihnen ist für sie besonders: „Die Arbeit mit Tieren macht mir großen Spaß – sie sind ehrlich, treu und oft einfacher als Menschen. Ich finde, Tiere geben einem sehr viel zurück und man fühlt sich einfach wohl in ihrer Nähe.“

Diese tiefe Verbindung wirkt beruhigend – und schenkt ihr Energie, die sie auch ins Spiel mitnimmt.

Beruf mit Verantwortung und Herz

Beruflich ist Nataliia Yanok als Tierwirtin tätig – genauer gesagt in der Fachrichtung Rinderhaltung. Ein Beruf, der körperlich fordernd ist, aber auch viel Leidenschaft verlangt. Ihre Verlässlichkeit und Fürsorge im Beruf spiegeln sich auch in ihrer Rolle auf dem Fußballplatz wider: präsent, verantwortungsbewusst und immer mit Herz dabei.

Eine Spielerin mit Bodenhaftung und Herz

Nataliia Yanok hat sich mit vier Treffern beim 8:1-Heimsieg nicht nur als Torjägerin hervorgetan, sondern als zentrale Figur in einer Mannschaft, die von Zusammenhalt und Einsatz lebt. Ihre Wahl zur FuPa-Spielerin der Woche ist Ausdruck einer Leistung, die aus Teamgeist, persönlichem Antrieb und ehrlicher Freude am Spiel besteht.