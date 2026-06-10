FuPa-Spielerin der Woche Selina Ohmeier schwärmt: "Das Miteinander"

Mit vier Treffern hatte Selina Ohmeier maßgeblichen Anteil am 8:2-Heimsieg des SV Beuren II gegen die SG Kressbronn/Langenargen II. Dass sie anschließend zur FuPa-Spielerin der Woche in Württemberg gewählt wurde, kam für sie dennoch völlig unerwartet: „Nein, damit hätte ich niemals gerechnet.“ Die Auszeichnung ist damit auch eine Anerkennung für eine Spielerin, die sich selbst vor allem über die Entwicklung ihrer Mannschaft definiert.

Die vier Tore waren damit auch das Ergebnis einer Entwicklung, die sich über viele Monate aufgebaut hatte. Das bessere Verständnis füreinander und die eingespielten Abläufe machten sich auf dem Platz deutlich bemerkbar.

Den deutlichen Erfolg gegen die SG Kressbronn/Langenargen II führt Ohmeier nicht in erster Linie auf ihre eigene Leistung zurück. Für sie war das Zusammenspiel innerhalb der Mannschaft der entscheidende Faktor. „Das Zusammenspiel im Team, das im Laufe der Saison immer besser wurde. Laufwege der Mitspieler konnten vorausgesehen werden und perfekte Bälle in den Lauf gespielt werden.“

Die Liebe zum besonderen Treffer

Wer viermal in einem Spiel trifft, weiß meist genau, wie Tore am schönsten sind. Auch Ohmeier hat dabei klare Vorlieben. „Entweder ein schöner Fernschuss oder flach ins Eck nach einem kurzen Alleingang.“ Es sind Tore, die sowohl Präzision als auch Entschlossenheit verlangen – Eigenschaften, die sie beim Kantersieg eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Eine zweite Familie auf dem Sportplatz

Besonders wichtig ist der Fußballerin das Umfeld beim SV Beuren. Für sie macht nicht allein der Fußball den Verein aus, sondern vor allem die Menschen. „Das Miteinander. Im Laufe der Saison sind wir als Team zusammengewachsen wie eine zweite Familie.“ Diese enge Verbundenheit ist ein wichtiger Baustein für die Entwicklung der Mannschaft und spiegelt sich auch in den Leistungen auf dem Platz wieder.

Besondere Verbindung zur Schwester

Auf die Frage nach ihrer Lieblingsspielerin muss Selina Ohmeier nicht lange überlegen. Die Antwort findet sie direkt in den eigenen Reihen. „Ja, meine Schwester, sie spielt mit mir im Team und da denken beide genau das Gleiche im richtigen Moment und dann läuft das.“ Die besondere Verbindung zwischen den beiden Schwestern sorgt immer wieder für gelungene Aktionen und ein gegenseitiges Verständnis, das man nicht trainieren kann.

Zwischen Innenverteidigung und Flügel

Ihre Vielseitigkeit zeigt sich auch bei der Position auf dem Feld. Obwohl sie meist in einer defensiven Rolle eingesetzt wird, schlägt ihr Herz für eine andere Aufgabe. „Die meisten Spiele spiele ich in der Innenverteidigung und das mache ich ganz gerne. Aber am liebsten spiele ich als Flügel.“ Damit verbindet sie defensive Stabilität mit der Freude an offensiven Aktionen – eine Kombination, die sich auch in ihrer Torgefahr bemerkbar macht.

Stolz auf die Entwicklung der Mannschaft

Die Saison beendete SV Beuren II auf dem fünften Tabellenplatz der Frauen-Kreisliga A Bodensee. Für Selina Ohmeier ist das Ergebnis eng mit der besonderen Entstehungsgeschichte des Teams verbunden. „Ich bin mega stolz auf uns. Wir als Team 2 wurden erst neu zu dieser Saison gegründet und im Laufe der Saison hat man gemerkt, wie der zusammengewürfelte Haufen zu einer Mannschaft wurde und das Zusammenspiel immer besser wurde.“

Die Worte zeigen, welchen Stellenwert die Entwicklung der Mannschaft für die Spielerin hat. Aus einem neu zusammengestellten Team wurde im Laufe der Monate eine funktionierende Einheit, die sich sportlich stetig steigerte.

Klare Ziele für die Zukunft

Auch für die kommenden Jahre hat Selina Ohmeier bereits eine klare Vorstellung. „Ich möchte auf jeden Fall weiter dabei bleiben und mit Team 2 noch viele weitere Spiele gewinnen.“Der Fokus liegt dabei weniger auf persönlichen Auszeichnungen als auf dem gemeinsamen Erfolg mit der Mannschaft.

Kraftsport und drei Kater als Ausgleich

Abseits des Fußballplatzes sorgt Sport weiterhin für einen wichtigen Teil ihres Alltags. „Ich gehe gerne ins Fitness und mache Kraftsport. Sonst schmuse ich viel mit meinen drei Katern.“ Damit findet die Spielerin einen Ausgleich zwischen Training, Wettkampf und dem Alltag.

Ausbildung im Rettungsdienst

Auch beruflich befindet sich Selina Ohmeier in einer spannenden Phase ihres Lebens. Nach einer beruflichen Neuorientierung hat sie einen neuen Weg eingeschlagen. „Ich mache momentan nach beruflicher Umorientierung eine Ausbildung zur Notfallsanitäterin im Rettungsdienst.“

Mit Engagement auf dem Fußballplatz und einer verantwortungsvollen Ausbildung verfolgt die FuPa-Spielerin der Woche ihre Ziele sowohl sportlich als auch beruflich mit großer Entschlossenheit.