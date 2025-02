FuPa-Spielerin der Woche: Luise Karaszewski mit Dreierpack beim 14:0

Luise Karaszewski vom FSV Babelsberg 74 wird nach einer starken Leistung beim 14:0-Heimsieg zur FuPa-Spielerin der Woche gekürt. Im Interview spricht sie über den Teamgeist, ihre Lieblingsposition und ihre Rolle als Co-Trainerin beim Männer-Team.

Eine überraschende Auszeichnung

Für Luise Karaszewski kam die Wahl zur FuPa-Spielerin der Woche unerwartet. „Nein, natürlich nicht. Die Nachricht kam aus dem Nichts“, sagt sie. Doch ihre Leistung spricht für sich: Mit drei Toren hatte sie ihren Anteil am 14:0-Erfolg des FSV Babelsberg 74 in der Frauen-Landesliga gegen die SpG Ludwigsfelder FC/RSV Eintracht 1949.

Einstellung als Schlüssel zum Erfolg

Auch nach Veränderungen im Team war für Karaszewski die kämpferische Einstellung der Mannschaft ausschlaggebend für den hohen Sieg. „Trotz personellen Veränderungen fand ich die kämpferische Einstellung aller auf dem Platz bemerkenswert“, erklärt sie.

Torgefahr mit Kopf und Volley

Karaszewski hat eine klare Vorliebe, wenn es um ihre Tore geht. „Gerne volley aus der Luft oder per Kopf“, sagt sie. Diese Stärken machen sie zu einer wichtigen Offensivspielerin, besonders bei Flanken und Standardsituationen.

Ein Verein mit starkem Zusammenhalt

Für Karaszewski ist der FSV Babelsberg 74 mehr als nur ein Fußballverein. „Für mich ist der familiäre Zusammenhalt sehr besonders. Jeder kennt jeden und man kann sich aufeinander verlassen. Die Atmosphäre ist einfach einzigartig“, betont sie.

Harmonie mit Denise Simon auf dem Platz

Eine Spielerin aus ihrem Team hebt sie besonders hervor. „Wenn ja, dann Denise Simon. Wir harmonieren auf und neben dem Platz echt gut. Ich weiß, wie sie spielt und was sie für Ideen hat“, sagt Karaszewski.

Flexibel, aber am liebsten im Sturm

Ihre bevorzugte Position ist klar: „Am liebsten spiele ich im Sturm. Ich bin trotzdem flexibel einsetzbar. Tor, Verteidigung, Zentrum ... Alles ist möglich.“ Diese Vielseitigkeit hilft ihrer Mannschaft in verschiedenen Spielsituationen.

Perfekte Saison mit Aufstiegsziel

Der FSV Babelsberg 74 hat alle bisherigen elf Saisonspiele gewonnen – mit einem beeindruckenden Torverhältnis von 109:0. Das Ziel für die restliche Spielzeit ist eindeutig: „So viele Spiele wie möglich noch gewinnen und endlich den Aufstieg in die Regionalliga wieder schaffen“, erklärt Karaszewski.

Doppelte Verantwortung als Co-Trainerin

Neben ihrer aktiven Rolle auf dem Platz ist Karaszewski auch Co-Trainerin beim Männer-Team des FSV Babelsberg 74 in der Landesklasse. „Kaderplanung, Trainingsvorbereitung, Planung und Durchführung, Erwärmung am Spieltag“, beschreibt sie ihre Aufgaben.

Den Spaß am Fußball nie verlieren

Langfristige sportliche Ambitionen formuliert Karaszewski bewusst einfach: „Den Spaß am Fußball nie verlieren.“ Trotz aller Erfolge bleibt für sie die Freude am Spiel das Wichtigste.

Backen als Ausgleich zum Fußball

Neben dem Fußball findet Karaszewski ihren Ausgleich in der Küche. „Wenn ich nicht sieben Tage auf dem Fußballplatz bin, stehe ich gerne in der Küche und backe“, erzählt sie. Ihre freie Zeit verbringt sie außerdem mit Familie und Freunden.

Beruflich in der Kita tätig

Außerhalb des Fußballs arbeitet Karaszewski als pädagogische Fachkraft in einer Kita in Potsdam-Babelsberg. „Ich bin im Krippenbereich tätig“, sagt sie.

Eine verdiente Auszeichnung

Mit ihrer Leistung beim 14:0-Sieg gegen Ludwigsfelde/Rangsdorf hat Luise Karaszewski zum Erfolg ihres Teams beigetragen. Ihre Vielseitigkeit als Spielerin, ihr Engagement als Co-Trainerin und ihr unermüdlicher Einsatz für den Verein machen sie zur verdienten FuPa-Spielerin der Woche. Nun gilt es, den bisherigen Lauf fortzusetzen und den ersehnten Aufstieg in die Regionalliga perfekt zu machen.