FuPa-Spielerin der Woche: Jessica Kobuszewski trifft vierfach

FuPa Brandenburg präsentiert die wertvollste Spielerin der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Spielerinnen, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Jessica Kobuszewski vom SV Babelsberg 03 wird nach ihrer starken Leistung beim klaren 8:0-Sieg in der Frauen-Landesliga über den BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow zur FuPa-Spielerin der Woche gewählt. Die Stürmerin erklärt, was das Team so besonders macht, wie sie ihre Tore am liebsten erzielt – und warum sie ihre Freizeit ganz dem Fußball widmet.