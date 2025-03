FuPa-Spielerin der Woche: Jenny Löwe schnürt einen Dreierpack

FuPa Brandenburg präsentiert die wertvollste Spielerin der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Spielerinnen, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Jenny Löwe vom FSV Babelsberg 74 ist die FuPa-Spielerin der Woche. Sie überzeugte mit drei Toren beim 5:0-Sieg beim BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow in der Frauen-Landesliga und spricht über Teamgeist, ihre Lieblingsposition und die Ziele ihres Teams.

So., 23.03.2025, 11:30 Uhr

FuPa: Was lief aus deiner Sicht beim 5:0-Sieg beim BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow, zu dem du drei Tore beigesteuert hast, besonders gut?

Jenny Löwe: Dass wir die Geduld nicht verloren haben, da die Gegnerinnen vom BSC Preußen sich auf ihrem sehr kleinen Feld hinten reingestellt haben und es uns somit sehr schwer gemacht haben, dass wir uns ordentlich durchkombinieren konnten. Andererseits das dominante Auftreten der gesamten 74-Mannschaft.

FuPa: Wie erzielst du deine Tore am liebsten?

Jenny Löwe: Puh gute Frage, grundsätzlich ist es mir egal, solange der Ball im Tor landet und ich der Mannschaft damit helfen kann.

FuPa: Was macht den Verein FSV Babelsberg 74 für dich so besonders?

Jenny Löwe: Babelsberg 74 macht es für mich besonders, dass es sehr familiär ist. Du kommst neu in das Team und hast nach kurzer Zeit das Gefühl, dass du schon alle Ewigkeiten kennst. Jeder steht für jeden ein, Teamgeist ist top, man hat gemeinsame Ziele, möchte schöne Momente miteinander kreieren. Alle Schweben auf der gleichen Welle und wollen immer ihr bestes geben und das macht sich auf dem als auch neben dem Platz bemerkbar.

FuPa: Hast du eine Lieblingsspielerin im Team oder bei den Profis?

Jenny Löwe: Eine Lieblingsspielerin im Profibereich hab ich keine und wenn wir über das Team reden, würde ich sagen auch nicht, weil jede Spielerin aus dem Team seine Fähigkeiten bzw. Besonderheiten mitbringt.

FuPa: Auf welcher Position spielst du besonders gerne?

Jenny Löwe: Am liebsten auf der 10er oder 6er Position.

FuPa: Dein Team steht auf dem ersten Tabellenplatz in der Frauen-Landesliga. Welches Ziel habt ihr für den Rest der Saison?

Jenny Löwe: Unser Ziel für die restliche Saison ist, uns weiterzuentwickeln, aus jedem Spiel was zu lernen und mitzunehmen. Zudem würden wir gerne natürlich jedes Spiel gewinnen wollen und streben den Aufstieg in die Regionalliga an.

FuPa: Was hast du dir mittel- und langfristig sportlich vorgenommen?

Jenny Löwe: Ich habe mir vorgenommen, meine Leistung weiter zu verbessern, fürs Team alles zu geben und einfach zu schauen, was die Zukunft bringt.

FuPa: Welche Hobbys hast du außer Fußball?

Jenny Löwe: Außer Fußball zeichne ich gern.

FuPa: Was machst du beruflich?

Jenny Löwe: Beruflich arbeite ich in einer Physiotherapiepraxis vorne am Tresen.