FuPa-Spielerin der Woche: Christina Riechers mit Torriecher

Für Christina Riechers war die Wahl zur FuPa-Spielerin der Woche ein unerwarteter Moment. „Ne, darüber mache ich mir normalerweise keine Gedanken“, sagt die 35-Jährige. Umso mehr freut sie sich über die Anerkennung – nicht für sich allein, sondern auch für die Leistung des Teams. Beim 5:1-Heimsieg gegen die SG Haitz erzielte sie selbst einen Treffer und trug damit maßgeblich zum Erfolg des Aufsteigers in der Frauen-Regionalliga Süd bei.

Plan aufgegangen

Der Sieg gegen Haitz war für Riechers vor allem ein Beweis dafür, wie sehr sich die Arbeit des Teams auszahlt. „Es war eine sehr gute Teamleistung. Wir sind ganz gut in unsere Abläufe gekommen und waren in unserer Chancenverwertung sehr effektiv. Den Plan, den wir hatten, ist aufgegangen.“ Diese Mischung aus taktischer Disziplin und Zielstrebigkeit macht den VfL Herrenberg zu einem der Überraschungsteams in der Liga.

Abschlüsse im Eins-gegen-Eins

Ihr eigenes Tor beschreibt Riechers mit der Ruhe einer Spielerin, die seit Jahren auf hohem Niveau unterwegs ist. „Im Eins gegen Eins“, sagt sie kurz, wenn sie nach ihrer bevorzugten Art des Torabschlusses gefragt wird. Direkt, klar und effektiv – so wie sie auch auf dem Platz agiert.

Ein Verein mit klarer Vision

Dass sie sich beim VfL Herrenberg wohlfühlt, liegt nicht nur an sportlichem Erfolg. „Der VfL Herrenberg kümmert sich gut um die Bedürfnisse von uns Spielerinnen“, betont sie. „Außerdem schätze ich es sehr, dass der VfL im Grundsatz versucht, das Frauenteam soweit es geht voranzubringen.“ Diese Wertschätzung spiegelt sich im Miteinander wider und motiviert die Spielerinnen zusätzlich.

Respekt für Teamkolleginnen

Auf die Frage nach einer Lieblingsspielerin im Team hat Riechers eine klare Antwort. „Ich schätze viele unserer Spielerinnen, denn jeder hat seine Stärken, die er einbringt. Wessen Spiel und Leidenschaft ich aber sehr schätze, ist unsere Nummer 23, Annika Schmidt. Sie gibt immer 200 %, auf sie ist immer Verlass, und egal auf welche Position man sie stellt, sie meistert es einfach. Sogar im Tor.“ Dieser Respekt für ihre Mitspielerinnen zeigt, wie sehr sie das Team über alles stellt.

Flexibel und erfahren auf dem Platz

Auch wenn sie im Angriffsspiel eine feste Größe ist, zeigt Riechers Vielseitigkeit. „Ich fühle mich sowohl außen wie auch im Zentrum wohl. Momentan spiele ich rechts außen.“ Diese Flexibilität macht sie für Trainer und Mitspielerinnen unverzichtbar – als Vorbereiterin, Torschützin und Führungspersönlichkeit in einem.

Klassenerhalt als oberstes Ziel

Trotz des beeindruckenden dritten Tabellenplatzes bleibt das Ziel realistisch. „Unser Ziel ist klar der Klassenerhalt“, betont Riechers. Die Regionalliga sei anspruchsvoll, und jeder Punkt müsse hart erarbeitet werden. Doch gerade mit der Mischung aus Erfahrung und jungem Tatendrang hat der VfL die Chance, das Saisonziel frühzeitig zu sichern.

Letzte aktive Saison

Für Christina Riechers ist diese Spielzeit jedoch etwas Besonderes – und zugleich ein Abschied. „Mein momentaner Stand ist, dass es meine letzte aktive Saison ist“, sagt sie. „Meine Kinder kommen jetzt in ein Alter, in dem sie ebenfalls den Fußball für sich entdeckt haben. Da wird der Spagat immer größer.“ Zwischen Familie, Beruf und Fußball war der Zeitplan in den letzten Jahren immer voller geworden. Nun rückt der Gedanke an den nächsten Schritt näher.

Zwischen Familie, Fußball und Selbstständigkeit

Neben dem Fußball widmet Christina Riechers ihre Zeit vor allem ihrer Familie. „Zwischen Kinder, Selbstständigkeit und Fußball bleibt nicht wahnsinnig viel Zeit für andere Dinge. Lesen und Kochen mache ich dazwischen sehr gerne“, erzählt sie. Diese kleinen Auszeiten sind ihr Ruhepol in einem ansonsten eng getakteten Alltag.

Erfolg im Beruf

Beruflich ist Christina Riechers ebenso erfolgreich wie auf dem Fußballplatz. „Ich betreibe mit meinem Mann ein Therapie- und Trainingszentrum in Leinfelden-Echterdingen“, berichtet sie. Diese Arbeit erfüllt sie, verlangt aber auch viel Organisation – ein weiterer Grund, warum sie sich den Ausstieg aus dem aktiven Spielbetrieb vorstellen kann.

Vorbild auf und neben dem Platz

Christina Riechers verkörpert all das, was den Frauenfußball ausmacht: Leidenschaft, Disziplin und Bodenständigkeit. Mit ihrem Treffer beim 5:1 gegen Haitz, ihrer unermüdlichen Arbeit für das Team und ihrer Vorbildrolle für junge Spielerinnen ist sie eine zentrale Figur beim VfL Herrenberg. Die Wahl zur FuPa-Spielerin der Woche ist deshalb nicht nur ein persönlicher Erfolg, sondern auch ein Symbol für das, was sie für ihren Verein bedeutet – auf und neben dem Platz.