FuPa-Spielerin der Woche: Caroline Ohmeier schnürt Fünferpack

Eine Auszeichnung, mit der sie nicht gerechnet hat

Für Caroline Ohmeier ist die Wahl zur FuPa-Spielerin der Woche eine besondere Überraschung. „Vielen Dank! Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, denn es war mein erstes Punktspiel mit einer neuen Mannschaft – und gleichzeitig auch das allererste Pflichtspiel der 2. Damenmannschaft des SV Beuren überhaupt“, sagt die 21-Jährige. Dass sie gleich fünf Tore erzielte und so das Fundament für den klaren 8:2-Erfolg legte, machte das Debüt noch unvergesslicher.

Beeindruckendes Zusammenspiel im ersten Spiel

Die Partie gegen die TSG Bad Wurzach hatte für das Team einen besonderen Charakter. „Da es die zweite Mannschaft erst seit dieser Saison gibt, müssen wir uns sowohl spielerisch als auch persönlich erst noch besser kennenlernen“, erklärt Ohmeier. Doch gerade deshalb freute sie sich darüber, wie gut die Abläufe bereits funktionierten: „Umso beeindruckender fand ich, wie gut unser Zusammenspiel schon im allerersten Spiel funktioniert hat. Natürlich gab es auf dem Platz ab und zu kleine Missverständnisse, wir hatten jedoch alle dasselbe Ziel vor Augen und haben unsere Chancen konsequent genutzt und das hat uns letztendlich den Sieg ermöglicht.“

Treffsicher aus der Distanz

Ohmeier hat klare Vorlieben, wenn es um ihre Torabschlüsse geht. „Am liebsten treffe ich aus der Distanz, weil es einfach ein tolles Gefühl ist, wenn der Ball von weit draußen ins Tor geht“, sagt sie. Doch auch im direkten Duell mit der Torhüterin fühlt sie sich wohl: „Ich mag es auch, ab und zu mal ins Eins-gegen-eins mit der Torhüterin zu gehen und den Ball gezielt ins Eck zu platzieren, was ich jedoch nicht allzu oft versuche.“

Ein Verein mit außergewöhnlichem Zusammenhalt

Seit dieser Saison spielt Ohmeier beim SV Beuren – und fühlt sich von Beginn an zuhause. „Definitiv die Gemeinschaft! Ich spiele erst seit dieser Saison beim SV Beuren und war positiv überrascht, wie man aufgenommen wird. Jeder versteht sich mit jedem, man fühlt sich wohl, so ein Miteinander habe ich bei anderen Vereinen bisher noch nicht erlebt.“ Der Teamgeist ist für sie die Basis des Erfolges.

Schwester als Lieblingsspielerin

Im Team gibt es für Ohmeier viele Spielerinnen, mit denen sie gut harmoniert. Doch eine ist ihr besonders wichtig: „In unserer Mannschaft komme ich mit allen gut klar. Aber meine persönliche Lieblingsspielerin ist meine Schwester Selina Ohmeier. Wir spielen schon seit mehreren Jahren zusammen und verstehen uns auf dem Platz fast ohne Worte. Es reicht nur ein Blick, um zu wissen, was die andere macht.“ Diese Verbindung macht das Zusammenspiel noch wertvoller.

Stammkraft auf der Sechs

Ihre bevorzugte Position hat Ohmeier längst gefunden. „Am liebsten spiele ich auf der Sechserposition, da ich dort das Gefühl habe, mich am besten ins Spiel einbringen zu können“, erklärt sie. In Vorbereitungsspielen musste sie oft auf der Außenbahn ran, was ihr nicht so liegt. „Da fühle ich mich aber nicht ganz so wohl. Umso mehr habe ich mich gefreut, am letzten Spieltag wieder auf meiner vertrauten Position spielen zu dürfen.“

Ein Platz im oberen Drittel als Ziel

Nach dem gelungenen Auftakt in die Saison richtet Ohmeier den Blick auf die kommenden Spiele. „Unser Ziel ist es, uns als Team immer besser einzuspielen und weiterzuentwickeln, da wir viele neue Spielerinnen haben. Gleichzeitig wollen wir natürlich so viele Punkte wie möglich holen und uns damit im oberen Tabellendrittel festsetzen.“ Der aktuelle dritte Platz in der Kreisliga A Bodensee gibt Rückenwind.

Entwicklung und Spaß als langfristige Motivation

Auch für die Zukunft hat Ohmeier klare Vorstellungen. „Kurzfristig möchte ich eine starke Vorrunde spielen und weiterhin vorne dabeibleiben. Langfristig wünsche ich mir, gemeinsam mit meinen Mitspielerinnen Spaß am Fußball zu haben, mich spielerisch weiterzuentwickeln und vor allem verletzungsfrei zu bleiben.“ Ihre Freude am Spiel und der Wille zur Weiterentwicklung prägen ihre Haltung.

Krafttraining und Kreativität abseits des Platzes

Auch neben dem Fußball hat Ohmeier sportliche Interessen. „Neben dem Fußball gehe ich regelmäßig ins Fitnessstudio und mache dort Krafttraining“, erzählt sie. Früher habe sie zudem gerne gehäkelt, was ihr heute aus Zeitgründen kaum noch möglich ist. Dennoch zeigt sich, dass sie gerne kreative wie sportliche Abwechslung sucht.

Beruflich breit aufgestellt

Im Alltag hat Ohmeier gleich mehrere Aufgaben. „Ich arbeite Vollzeit als Serviceassistenz in einem Autohaus und habe zusätzlich noch einen Nebenjob im Einzelhandel“, berichtet sie. Damit jongliert sie Beruf, Nebenjob und Fußball – ein Pensum, das Disziplin und Leidenschaft erfordert.

Ein Auftakt nach Maß

Mit ihrem Fünferpack im ersten Pflichtspiel des Vereins für die zweite Damenmannschaft des SV Beuren hat Caroline Ohmeier ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Ihre Wahl zur FuPa-Spielerin der Woche würdigt nicht nur eine außergewöhnliche Leistung, sondern auch den Teamgeist und die Leidenschaft, die sie verkörpert. Für den SV Beuren II und die junge Mittelfeldspielerin ist dieser Auftakt mehr als ein Sieg – er ist ein Startschuss für eine Saison voller Hoffnung und ehrgeiziger Ziele.