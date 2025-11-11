FuPa-Spielerin der Woche: Annabelle Port glänzt beim 9:0

Ein 9:0-Heimsieg, drei Tore, zwei Vorlagen – und am Ende die Auszeichnung zur FuPa-Spielerin der Woche in Württemberg: Annabelle Port vom SV Horgenzell hat am vergangenen Spieltag eine herausragende Leistung gezeigt. Die 26-Jährige prägte das Spiel gegen die TSG Bad Wurzach und zeigte einmal mehr, wie viel Leidenschaft und Teamgeist in ihr stecken.

„Dankeschön, ich habe tatsächlich gar nicht damit gerechnet, freue mich dafür aber umso mehr“, sagt Annabelle Port ehrlich. Bescheidenheit und Freude schwingen gleichermaßen in ihrer Stimme mit – typische Eigenschaften einer Spielerin, die nie nur auf ihre eigene Leistung schaut.

Mannschaft mit Tiefe und Teamgeist

Beim 9:0-Kantersieg stimmte einfach alles. „Zum einen waren wir super aufgestellt und konnten ohne Qualitätsverlust wechseln. Zum anderen hat jede Spielerin ihre Topleistung abgerufen“, erklärt Port. Für sie persönlich kam hinzu, dass das System perfekt zu ihrer Spielweise passte: „Wir haben sehr offensiv gespielt, und ich kam dadurch oft gefährlich vors Tor.“

Kopfbälle und Distanzschüsse als Markenzeichen

Auf die Frage, wie sie ihre Tore am liebsten erzielt, antwortet Port ohne zu zögern: „Am liebsten erziele ich Kopfballtore oder Tore aus der Distanz.“ Es sind Momente, in denen Technik, Mut und Timing zusammenkommen – und die zeigen, wie vielseitig sie in der Offensive agiert.

Freundschaft als Fundament

Der SV Horgenzell ist für Annabelle Port mehr als ein Verein, es ist eine zweite Familie. „Beim SV Horgenzell durchleben wir seit zehn Jahren viele Höhen und Tiefen, trotzdem haben wir seit Anfang an einen konstanten Mannschaftskern, der durch dick und dünn geht. Wir sind inzwischen nicht nur Mannschaftskolleginnen, sondern Freundinnen.“ Diese Worte erzählen von Zusammenhalt, Vertrauen und echter Leidenschaft.

Lieblingsspielerin mit besonderer Bedeutung

Ihre Lieblingsspielerin ist keine internationale Profiheldin, sondern jemand aus dem eigenen Team: „Meine absolute Lieblingsspielerin ist Jana Birkle, sie ist für uns als Mannschaft durch ihre Qualität enorm wichtig. Ich habe schon in der Jugend mit ihr gespielt, trotzdem schafft sie es nach wie vor, mich im Training zu tunneln.“ Ein humorvoller Einblick, der zeigt, wie viel Freude und Respekt Annabelle Port im Umgang mit ihren Mitspielerinnen hat.

Vielseitig und torgefährlich

Annabelle Port hat im Laufe ihrer Karriere auf nahezu jeder Position gespielt. „Inzwischen habe ich schon fast alle Positionen durch. Am liebsten spiele ich aber offensiv, egal ob auf der 8, 10 oder ganz vorne“, sagt sie. Diese Flexibilität macht sie zu einer wertvollen Spielerin – und zu einer gefährlichen Waffe im Angriffsspiel.

Mit Spaß und Ehrgeiz nach oben

Der SV Horgenzell steht derzeit auf Platz vier der Frauen-Kreisliga A Bodensee, doch das Ziel ist klar: „Wir haben in der Hinrunde leider einige Punkte unglücklich liegen lassen, konnten uns jetzt aber wieder etwas fangen. Unser Ziel ist es, oben mitzuspielen und es den Favoriten schwer zu machen – das ist bei unserer Qualität dieses Jahr auf jeden Fall möglich.“

Blick in die Zukunft

Trotz ihrer starken Saison denkt Annabelle ort langfristig in Teamstrukturen. „Ich persönlich möchte natürlich der Mannschaft durch Tore und Vorlagen helfen, habe aber auf lange Sicht keine konkreten Ziele. Ich hoffe einfach, dass wir als Mannschaft noch lange zusammenspielen und wir vielleicht irgendwann noch einen Aufstieg feiern können.“

Abseits des Platzes

Auch jenseits des Rasens hat Port ein Herz für Lebewesen – und für gute Stimmung: „Ich kümmere mich gerne um meine beiden Hängebauchschweine und bin der einen oder anderen Party auch nicht abgeneigt.“ Mit dieser ehrlichen Art zeigt sie, dass Sport und Lebensfreude für sie Hand in Hand gehen.

Beruf mit Verantwortung

Beruflich steht Port ebenso mit beiden Beinen im Leben: „Ich bin Referentin für Aus- und Fortbildung in Friedrichshafen.“ Eine Position, die Engagement, Organisationstalent und Kommunikationsstärke erfordert – Eigenschaften, die sie auch auf dem Fußballplatz zeigt.

Leidenschaft, Teamgeist und Freundschaft

Annabelle Port verkörpert, was den Amateurfußball so besonders macht: Leidenschaft, Gemeinschaft und unbändige Freude am Spiel. Ihre drei Tore und zwei Vorlagen gegen Bad Wurzach waren das Resultat harter Arbeit, aber auch Ausdruck einer tiefen Verbindung zum Team. Die Auszeichnung zur FuPa-Spielerin der Woche ist der Lohn für eine, die mit Herz spielt – und mit Freundinnen kämpft.