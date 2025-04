FuPa-Spielerin der Woche: Alicia Serafini schnürt einen Dreierpack

Alicia Serafini vom TSV Tettnang ist die FuPa-Spielerin der Woche. Die 21-jährige Innenverteidigerin überzeugte beim klaren 10:1-Auswärtssieg gegen den TSV Neckarau mit drei Toren. Eine Auszeichnung, mit der sie nicht gerechnet hatte: „Nein, ehrlich gesagt nicht, aber ich freue mich natürlich über die Auszeichnung.“

Serafini steht für Stabilität in der Defensive und Torgefahr bei Standardsituationen. Dass sie gleich drei Treffer in einem Spiel erzielte, ist auch Ausdruck der funktionierenden Teamleistung des TSV Tettnang.

Geduldiger Spielaufbau führt zum Kantersieg

Die Partie gegen Neckarau war aus Sicht der Tettnangerinnen ein Beispiel für konsequenten Offensivfußball. „Wir haben den Ball sehr gut laufen lassen und geduldig gespielt“, beschreibt Serafini den Spielverlauf. „Wenn dann die freien Räume da waren, haben wir sie sofort genutzt, was schlussendlich zu den vielen Toren geführt hat.“

Das Team setzte die taktischen Vorgaben diszipliniert um und belohnte sich mit einem zweistelligen Ergebnis.

Kopfballstärke nach Standards als Erfolgsfaktor

Serafinis Tore resultieren vor allem aus Standardsituationen – ein Aspekt ihres Spiels, auf den sie besonderen Wert legt. „Eigentlich komme ich fast nur durch Ecken und Freistöße näher vor das Tor und dann erziele ich sie meistens per Kopf“, erklärt die Innenverteidigerin. „Aber wenn die Gelegenheit da ist, schieße ich auch sehr gerne die Elfmeter für das Team.“

Die Fähigkeit, in solchen Situationen präsent zu sein, macht sie zu einer wichtigen Offensivwaffe – trotz ihrer defensiven Grundposition.

Familiäres Umfeld als Rückhalt

Ein wichtiger Faktor für ihr Wohlbefinden ist das Umfeld beim TSV Tettnang. „Der TSV hat ein familiäres Umfeld, in dem man sich immer wohl fühlt“, sagt Serafini. „Wir haben uns auf und neben dem Platz eine tolle Mannschaft aufgebaut.“ Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl trägt wesentlich zum sportlichen Erfolg bei – auch in einer anspruchsvollen Liga wie der Frauen-Oberliga.

Vorbild mit Präsenz

Gibt es eine Spielerin, an der sich Serafini besonders orientiert? „Wenn ich mich entscheiden muss, würde ich Lena Oberdorf sagen“, so die 21-Jährige. „Sie hat einen starken Kampfgeist und eine gute Präsenz auf dem Platz, was ich bewundere.“ Das Spielverständnis und die physische Stärke von Oberdorf spiegeln sich auch in Serafinis eigener Spielweise wider – insbesondere in ihrer Rolle in der Innenverteidigung.

Fokus auf die Defensive

Ihre bevorzugte Position hat Serafini bereits gefunden: „Ich spiele gerne auf meiner aktuellen Position als Innenverteidigerin.“ Dort kombiniert sie ihre defensive Übersicht mit Torgefahr bei ruhenden Bällen – eine Kombination, die nicht alltäglich ist. Die Konstanz auf dieser Position ist ein wichtiger Baustein in der aktuellen Saisonleistung des TSV Tettnang.

Vierter Tabellenplatz als solides Fundament

Der TSV Tettnang steht derzeit auf dem vierten Tabellenplatz der Frauen-Oberliga. Die Zielsetzung für den weiteren Saisonverlauf bleibt dabei klar: „Wir wollen weiterhin gute Spiele machen und so viele Punkte wie möglich holen“, erklärt Serafini. Ein Aufstieg ist kein erklärtes Ziel, aber die Mannschaft orientiert sich weiter an der oberen Tabellenhälfte.

Verantwortung übernehmen und wachsen

Auch persönlich verfolgt Serafini konkrete Vorstellungen – zumindest für die nähere Zukunft. „Mittelfristig möchte ich noch mehr in meine Position als Führungsspielerin hineinwachsen und weiter Verantwortung übernehmen“, sagt sie. Für längerfristige Ziele lässt sie sich Spielraum: „Langfristig gesehen habe ich ehrlich gesagt noch keine genauen Vorstellungen, da lasse ich mich überraschen.“

Ihre Bereitschaft, mehr Verantwortung zu übernehmen, zeigt sich bereits in ihrer Rolle als torgefährliche Innenverteidigerin mit Führungsanspruch.

Kreativ, sportlich, vielseitig

Neben dem Fußball widmet sich Serafini auch anderen Aktivitäten. „Ein spezifisches Hobby gibt es da nicht. Ich mag es gerne kreativ zu sein, aber auch andere Sportarten wie Tennis oder Radfahren kommen öfter mal vor.“ Der sportliche Ausgleich und die kreative Beschäftigung sind für sie eine wichtige Ergänzung zum Fußballalltag.

Akademische Laufbahn neben dem Platz

Beruflich absolviert Serafini derzeit ein Studium: „Aktuell mache ich noch meinen Bachelor in Bewegung und Ernährung.“ Damit bleibt sie dem sportlichen Kontext auch außerhalb des Spielfelds treu – mit Blick auf eine mögliche berufliche Perspektive im Gesundheits- oder Sportbereich.

Konstante Leistung mit Blick auf die Zukunft

Mit ihrer Leistung beim Spiel gegen Neckarau hat Alicia Serafini ein Ausrufezeichen gesetzt. Drei Tore als Innenverteidigerin unterstreichen ihre Vielseitigkeit. Gepaart mit Führungswillen, taktischer Disziplin und Teamorientierung, ist sie eine zentrale Stütze im Spiel des TSV Tettnang. Die Auszeichnung zur FuPa-Spielerin der Woche ist Ausdruck dieser konstanten Entwicklung.