FuPa-Spieler der Woche: Yannick Woithe im Torrausch

Yannick Woithe ist der FuPa-Spieler der Woche in Berlin. Der Stürmer von Stern 1900 II erzielt fünf Tore in der Landesliga beim 8:0-Sieg gegen den Friedenauer TSC. Ein Interview mit FuPa Berlin über diesen besonderen Moment, seine langjährige Spielerfahrung – auch in höheren Ligen – und seine Ziele.

Yannick Woithe: Ja, tatsächlich ist mir das erst vor zwei Wochen bei den Senioren gelungen. Aber in der Landesliga war es jetzt das erste Mal – so etwas passiert natürlich nicht alle Tage. An dem Tag hat einfach alles gepasst. Die Mannschaft hat mich super in Szene gesetzt, ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und dann läuft es einfach. Solche Spiele muss man genießen.

FuPa Berlin: Du spielst in verschiedenen Teams bei Stern 1900. Wo spielst du am liebsten?

Yannick Woithe: Das ist schwer zu sagen, weil ich mich überall wohlfühle. Natürlich ist die erste Mannschaft meine Herzensmannschaft, und ich habe immer im Hinterkopf, dort noch einmal mitzumischen. Aber aktuell liegt mein Fokus auf der zweiten Mannschaft, weil sie mitten im Abstiegskampf steckt. Da will ich mit meinen Toren, meiner Erfahrung und meiner Motivation helfen, das Team in der Liga zu halten. Ich habe die Saison bei den Senioren begonnen, aber da ist das Saisonziel quasi erreicht. Deshalb ist es mir jetzt eine Herzensangelegenheit, die Zweite zu unterstützen und den Klassenerhalt zu schaffen.

FuPa Berlin: Du hast auch Oberliga-Erfahrung, sogar bei Viktoria Berlin. Warum nicht mehr Spiele auf diesem Niveau?

Yannick Woithe: Ich hatte das Glück, schon in jungen Jahren mit vielen echten Typen auf dem Platz zu stehen und Oberliga-Luft schnuppern zu dürfen – erst bei meinem Heimatverein Lichtenrade, wo wir sogar Berliner Meister wurden, und später dann bei Viktoria Berlin. Das war eine unglaublich lehrreiche Zeit. Als ich bei Viktoria spielte, begann ich gleichzeitig meine Ausbildung bei der Berufsfeuerwehr. Mit täglichem Training um 15 Uhr ließ sich das einfach nicht mehr mit der Ausbildung vereinbaren. Mir war klar, dass ich eine Entscheidung treffen muss. Nach der Saison bin ich deshalb zu Stern 1900 gewechselt. Dazu kommt, dass ich mittlerweile Vater eines vierjährigen Sohnes bin und viel Zeit mit ihm verbringe.

FuPa Berlin: Wo liegen deine größten Stärken?

Yannick Woithe: Über die eigenen Stärken zu sprechen, ist immer so eine Sache – am Ende sollen das andere beurteilen. Aber wenn ich es beschreiben müsste, würde ich sagen, dass meine Dynamik definitiv ein großer Faktor ist. Ich bin schnell, robust und kopfballstark. Als Stürmer hilft es natürlich, einen guten Abschluss zu haben und zu wissen, wo das Tor steht. Was mich vielleicht am meisten auszeichnet, ist meine Mentalität. In meiner Karriere hatte ich eine Menge Rückschläge – darunter zwei Kreuzbandrisse, einen Knorpelschaden und viele Operationen an Schulter, Schambein, Leisten und Hand. Es gab Momente, in denen ich ans Aufhören gedacht habe, aber ich habe immer wieder den Weg zurückgefunden. Vielleicht ist genau das meine größte Stärke: niemals aufzugeben.

FuPa Berlin: Warum hast du fast nur für Stern 1900 gespielt?

Yannick Woithe: Stern 1900 ist mein fußballerisches Zuhause. Ich habe hier viele Jahre verbracht, bin als Spieler und Mensch gereift, habe Höhen und Tiefen erlebt und von Trainern gelernt, die mich sportlich wie menschlich weitergebracht haben. Dafür bin ich bis heute dankbar. Ich habe mit großartigen Mitspielern auf dem Platz gestanden und Freundschaften fürs Leben geschlossen. Für mich war es nie entscheidend, ständig zu wechseln. Ich brauche kein ständiges Neuerfinden, wenn ich genau dort bin, wo ich mich am besten fühle und so sein kann, wie ich bin. Stern 1900 ist ein gut strukturierter Verein mit einer tollen Atmosphäre und genau das hat mich all die Jahre gehalten.

FuPa Berlin: Wie lange willst du noch Tore schießen und Fußball spielen?

Yannick Woithe: Solange der Körper mitmacht und es mir Spaß macht. Momentan fühle ich mich in guter Form, und nach all den Verletzungen bin ich einfach nur dankbar für jedes Spiel, das ich verletzungsfrei bestreiten kann. Wie lange das noch geht? Keine Ahnung. Aber solange ich auf dem Platz stehen kann und das Gefühl habe, dass ich dem Verein weiterhelfe, werde ich weitermachen.

