FuPa-Spieler der Woche: „Was mich in Berlin nervt“

FuPa Berlin präsentiert den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐ Spieler der Woche ist Leopold Antonius Bussmann vom BSV Hürtürkel
Bussmann spielte in der Oberliga beim 1.FC Frankfurt Oder
Leopold Antonius Bussmann ist 27 Jahre alt und seit dieser Saison Angreifer beim BSV Hürtürkel in der Berliner Landesliga. Zuvor spielte er zwei Jahre beim SC Berliner Amateure, mit denen er aus der Bezirksliga aufstieg. Davor lief Bussmann für den 1. FC Frankfurt (Oder) auf und sammelte dort unter anderem auch Einsätze in der NOFV-Oberliga Nord. Mit seiner Erfahrung und seinem Torriecher gehört der Offensivspieler zu den wichtigen Stützen im Angriff von Hürtürkel.
Hier das Interview
FuPa Berlin
Kannst du dich noch an dein torreichstes Spiel erinnern?
Leopold Antonius Bussmann
Das war definitiv 2022 beim 1. FC Frankfurt, als ich bei einem 8:0-Sieg der zweiten Herren sieben Tore erzielen konnte. Es war das erste Spiel der Kreisoberliga-Saison und fand auf dem neuen Dieter-Schulz-Platz statt, der nach unserem kurz zuvor verstorbenen Teambetreuer benannt wurde. Eine schöne Erinnerung.
FuPa Berlin
Ist die Abstiegsgefahr noch ein Thema für euch?
Leopold Antonius Bussmann
Wenn man nach der Hinrunde mit so wenig Punkten dasteht, muss das einzige Ziel der Klassenerhalt sein. Wir haben im Winter eine neu zusammengestellte Mannschaft mit einem neuen Trainerteam bekommen. Ich bin mir sicher, dass wir uns schnell einspielen werden und mit der neu dazugewonnenen Qualität für die ein oder andere Überraschung gut sind. Ich bin optimistisch, dass wir den Klassenerhalt sichern werden.
FuPa Berlin
Warum der Wechsel von den Amateuren zu Hürtürkel? Was ist an Hürtürkel so interessant?
Leopold Antonius Bussmann
Ich hatte wahrscheinlich die schönsten zwei Fußballerjahre bei den Berliner Amateuren und habe nach dieser erfolgreichen Zeit eine Veränderung gesucht. Hürtürkel kam frühzeitig auf mich zu und ist ein sehr familiärer Verein, in dem ich vom ersten Tag an freundlich aufgenommen wurde. Ich habe trotz bislang nicht erreichter sportlicher Ziele den Wechsel zu keiner Sekunde bereut und habe vom Verein die Möglichkeit bekommen, hier noch einmal mit meinem engen Freund Jacob Ahrendt zusammenzuspielen. Ich freue mich auf die Aufgabe, die jetzt in der Rückrunde auf uns als Mannschaft wartet.
FuPa Berlin
Du hast schon in der Oberliga gespielt. Warum spielst du aktuell nicht höherklassig?
Leopold Antonius Bussmann
In der Oberliga aufgelaufen zu sein, ist eine Erfahrung, die mir keiner nehmen kann. Vielleicht geht es für mich irgendwann noch einmal hoch oder auch runter. Ich fühle mich aber in der Landesliga sehr wohl. Ligaunabhängig macht mir der Fußballsport enorm Spaß und ich möchte so lange spielen, wie ich fit bin.
FuPa Berlin
Wenn du dir einen Mitspieler aus einem anderen Landesliga-Verein wünschen könntest in Berlin – wen würdest du sofort zu euch holen?
Leopold Antonius Bussmann
Vielleicht Nerzihoua Kone. Wir waren Mitspieler beim SC Berliner Amateure. Mit seiner klaren, fairen und harten Art zu verteidigen ist Nerzi definitiv eine Bereicherung für jede Mannschaft. Seine Disziplin und sein Ehrgeiz im Training und im Spiel waren immer beeindruckend.
FuPa Berlin
Dein Lieblingsverein in Berlin, außer Union, Hertha und Hürtürkel, ist?
Leopold Antonius Bussmann
SC Berliner Amateure.
FuPa Berlin
Die FußballWoche hat im Oktober ihren Dienst eingestellt. Welche Medien erreichen in Social-Media-Zeiten die Fußballer noch?
Leopold Antonius Bussmann
Ich habe die FußballWoche gelesen und bin viel auf FuPa unterwegs. Ich glaube, dass der Umstieg auf Social-Media-Kanäle unausweichlich ist und natürlich eine große Herausforderung darstellt. Im Berliner Fußball informiert zu bleiben, macht mir persönlich viel Spaß.
FuPa Berlin
Was nervt dich am Berliner Fußball am meisten?
Leopold Antonius Bussmann
Der Umgang mit unseren Schiedsrichtern.
