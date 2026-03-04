FuPa-Spieler der Woche: „Was mich in Berlin nervt“

Leopold Antonius Bussmann ist 27 Jahre alt und seit dieser Saison Angreifer beim BSV Hürtürkel in der Berliner Landesliga. Zuvor spielte er zwei Jahre beim SC Berliner Amateure, mit denen er aus der Bezirksliga aufstieg. Davor lief Bussmann für den 1. FC Frankfurt (Oder) auf und sammelte dort unter anderem auch Einsätze in der NOFV-Oberliga Nord. Mit seiner Erfahrung und seinem Torriecher gehört der Offensivspieler zu den wichtigen Stützen im Angriff von Hürtürkel.

Hier das Interview

FuPa Berlin

Kannst du dich noch an dein torreichstes Spiel erinnern?

Leopold Antonius Bussmann

Das war definitiv 2022 beim 1. FC Frankfurt, als ich bei einem 8:0-Sieg der zweiten Herren sieben Tore erzielen konnte. Es war das erste Spiel der Kreisoberliga-Saison und fand auf dem neuen Dieter-Schulz-Platz statt, der nach unserem kurz zuvor verstorbenen Teambetreuer benannt wurde. Eine schöne Erinnerung.

FuPa Berlin

Ist die Abstiegsgefahr noch ein Thema für euch?

Leopold Antonius Bussmann

Wenn man nach der Hinrunde mit so wenig Punkten dasteht, muss das einzige Ziel der Klassenerhalt sein. Wir haben im Winter eine neu zusammengestellte Mannschaft mit einem neuen Trainerteam bekommen. Ich bin mir sicher, dass wir uns schnell einspielen werden und mit der neu dazugewonnenen Qualität für die ein oder andere Überraschung gut sind. Ich bin optimistisch, dass wir den Klassenerhalt sichern werden.

FuPa Berlin

Warum der Wechsel von den Amateuren zu Hürtürkel? Was ist an Hürtürkel so interessant?

Leopold Antonius Bussmann

Ich hatte wahrscheinlich die schönsten zwei Fußballerjahre bei den Berliner Amateuren und habe nach dieser erfolgreichen Zeit eine Veränderung gesucht. Hürtürkel kam frühzeitig auf mich zu und ist ein sehr familiärer Verein, in dem ich vom ersten Tag an freundlich aufgenommen wurde. Ich habe trotz bislang nicht erreichter sportlicher Ziele den Wechsel zu keiner Sekunde bereut und habe vom Verein die Möglichkeit bekommen, hier noch einmal mit meinem engen Freund Jacob Ahrendt zusammenzuspielen. Ich freue mich auf die Aufgabe, die jetzt in der Rückrunde auf uns als Mannschaft wartet.

FuPa Berlin

Du hast schon in der Oberliga gespielt. Warum spielst du aktuell nicht höherklassig?

Leopold Antonius Bussmann

In der Oberliga aufgelaufen zu sein, ist eine Erfahrung, die mir keiner nehmen kann. Vielleicht geht es für mich irgendwann noch einmal hoch oder auch runter. Ich fühle mich aber in der Landesliga sehr wohl. Ligaunabhängig macht mir der Fußballsport enorm Spaß und ich möchte so lange spielen, wie ich fit bin.