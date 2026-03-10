FuPa-Spieler der Woche: Teamgeist, Titelträume und Bewegungsdrang

Im 7:0-Sieg beim FSV Guteborn hat der 23-jährige Remo Zell mit zwei Toren und drei Assists ein Ausrufezeichen gesetzt – und ist dafür zum FuPa-Spieler der Woche gewählt worden. „Vielen Dank. Gerechnet habe ich damit nicht, aber umso mehr freue ich mich natürlich darüber“, sagt er. Hinter der Auszeichnung steckt für ihn jedoch weit mehr als eine persönliche Momentaufnahme: Einsatz, Gemeinschaft und das große Ziel Meisterschaft.

Wenn Remo Zell über die SpG Lübben/Schlepzig spricht, schwingt spürbar Emotion mit. „Besonders macht uns unser Zusammenhalt im Verein aus. Wir sind mehr als nur Mannschaftskameraden“, sagt er. Dann wird er noch deutlicher: „Egal ob Spieler, Trainer, Fans oder sonstige Unterstützer: Wir sind durch unseren Verein verbunden und zu einer Gemeinschaft aus richtig guten Freunden zusammengewachsen, für die jederzeit auf und neben dem Platz alles gegeben wird.“

Beim klaren Auswärtssieg richtet Remo Zell den Blick sofort auf das Kollektiv. „Besonders gefallen hat mir die Einstellung der Mannschaft“, betont er. „Ich habe vor dem Spiel höchste Motivation und Ernsthaftigkeit von den Jungs eingefordert, und das wurde genau so auch abgeliefert. Wir zeigten vollen Einsatz und belohnten uns schlussendlich mit einer eisernen Defensivleistung und den sieben Toren.“ Zwei Treffer und drei Vorlagen von Zell stehen dabei sinnbildlich für seine Rolle: Er geht voran – und bleibt doch Teamspieler.

In diesen Sätzen steckt der Kern dessen, was ihn und sein Umfeld trägt. „Am liebsten erziele ich meine Tore, wenn sie das Produkt einer Teamleistung sind, dabei ist mir egal, ob schöner Distanzschuss oder billiger Kullerball“, positioniert sich Zell klar gegen den Egosport. Für ihn zählt allein der Entstehungskontext, nicht die ästhetische Qualität des Treffers. Diese Haltung prägt sein Selbstverständnis auf dem Platz nachhaltig.

Beheimatet im offensiven Zentrum

Sportlich sieht sich der 23-Jährige klar in der Zentrale zu Hause. „Am liebsten spiele ich im zentralen Mittelfeld, gerne etwas offensiver auf der 10er-Position“, beschreibt er seine Lieblingsrolle. Dort kann er genau das einbringen, was ihn auszeichnet: Spiele lenken, Situationen lesen und Mitspieler in Szene setzen, so wie beim 7:0 in Guteborn. „Lieblingsspieler habe ich eigentlich keine“, sagt er, „aber als ich klein war, konnte mich der ehemalige Werder-Bremen-Spieler Diego durch seinen Spielstil besonders begeistern.“ Die Erinnerung an den brasilianischen Techniker verrät, welche Art Fußball ihn früh fasziniert hat

Alles für den Titel

Aktuell steht das Team auf dem zweiten Tabellenplatz der Kreisliga Ost Südbrandenburg – und der Blick geht einzig nach vorne. „Wir haben ganz klar die Meisterschaft als großes Ziel vor Augen“, stellt Zell unmissverständlich klar. „Dafür werfen wir jetzt alles rein.“ Dabei will er sich selbst nicht ausruhen, sondern weiterentwickeln: „Ich fühle mich aktuell in der Mannschaft sehr angekommen und möchte daran auch nichts ändern. Sportlich möchte ich einfach noch mehr an mir arbeiten und mein Team mitreißen, um uns so den Traum von der Meisterschaft zu erfüllen." Persönlicher Ehrgeiz und der gemeinsame Traum vom Titel sind für ihn untrennbar verbunden.

Ruhe ist keine Option

Dieser Ehrgeiz hört nicht am Trainingsrand auf. „Neben dem Fußball mache ich regelmäßiges Kraft- und Ausdauertraining, spiele aber auch wöchentlich Fußballtennis und Volleyball“, erzählt Remo Zell von seinem Leben abseits des Rasens. Die Konsequenz dieser Vielfalt fasst er pragmatisch zusammen: „Im Prinzip einfach alles, was mit Bewegung zu tun hat.“

Genau dieser permanente Drang nach Aktivität prägt den 23-Jährigen – auf dem Platz als Antreiber im zentralen Mittelfeld, neben dem Platz als Sportler durch und durch. Für den SpG Lübben/Schlepzig bedeutet das: Mit Remo Zell hat man nicht nur einen FuPa-Spieler der Woche, sondern einen ständigen Motor im Team, der den Traum von der Meisterschaft mit jeder Faser seines Körpers verfolgt.