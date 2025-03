FuPa-Spieler der Woche: Simon Böhm mit Viererpack

Ein Mann für die besonderen Momente

Simon Böhm kann auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken. In insgesamt 133 Spielen erzielt er 120 Tore und steuert 18 Assists bei. Besonders bemerkenswert sind seine 42 verwandelten Elfmeter. Seine fußballerische Laufbahn beginnt Böhm in der Saison 2016/17 bei Brandenburg 03, wo er sowohl in der A-Junioren Bezirksliga als auch in der Herren-Bezirksliga aktiv ist. Dort zeigt er mit 35 Toren in 29 Spielen früh sein herausragendes Talent. Zur Saison 2017/18 wechselt Böhm auf Empfehlung seines Ex-Trainers Tuuli Zazai zu Wolfsburg II in die Regionalliga Nord. Und absolviert vier Spiele. Ein Jahr später spielt er für LM Wolfsburg in der Regionalliga Nord, wo er in 22 Einsätzen ein Tor beisteuert. Doch seine wahre Heimat ist der BFC Meteor 06, zu dem er 2019 zurückkehrt. In der Landesliga Berlin erzielt der Stossstürmer Tore am Fließband, insbesondere in der Saison 2022/23, als er mit 25 Treffern und 7 Assists in 21 Spielen eine herausragende Quote erreicht. Auch in der laufenden Spielzeit 2024/25 bleibt er mit 14 Treffern in 15 Spielen auf Erfolgskurs.

