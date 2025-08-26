FuPa-Spieler der Woche: Robert Samuel mit 16 Toren in einem Match

Überraschung über die Ehrung

Als Robert Samuel von seiner Wahl zum FuPa-Spieler der Woche erfuhr, war er selbst überrascht. „Da ich mich mit so etwas nicht auseinandersetze, bin ich natürlich sehr überrascht und freue mich über diese Auszeichnung“, sagt der 28-Jährige. Seine Leistung beim historischen 35:1-Heimsieg der SG Brodowin gegen den SC Althüttendorf war schlicht außergewöhnlich: 16 Tore in einem Spiel, dazu unzählige gefährliche Aktionen. Doch Samuel denkt nicht nur an seine persönliche Bilanz – für ihn stand der Erfolg des Teams im Vordergrund.

Historischer Kantersieg mit Teamgeist

Der Sieg gegen Althüttendorf war schon aufgrund des Ergebnisses außergewöhnlich, aber Samuel betont die besonderen Umstände. „Vorweg muss natürlich erwähnt werden, dass Althüttendorf leider nur mit zehn Spielern angereist ist und das Spiel mit neun Mann beenden musste. Unter den besagten Umständen ist es natürlich ein wenig einfacher“, erklärt er. Dennoch war es keine Einzelleistung, sondern das Ergebnis einer geschlossenen Mannschaftsleistung. „Ich denke, wir haben als Team einfach gut zusammen gespielt und haben unsere Chancen effektiv genutzt.“

Tempo als größter Vorteil

Was ihn so gefährlich macht, beschreibt Robert Samuel. „Da die Schnelligkeit wahrscheinlich mein größter Vorteil ist, komme ich gerne aus der Tiefe und warte dann auf den Steckpass“, sagt er. Diese Spielweise, gepaart mit einem ausgeprägten Torinstinkt, macht ihn für jede Abwehr schwer zu verteidigen. Im direkten Duell mit dem Torwart sieht er allerdings gelegentlich Verbesserungspotenzial: „Nur das 1 gegen 1 mit dem Torwart lässt mich ab und zu verzweifeln, auch wenn man es nach diesem Spiel nicht vermutet.“

Ein Verein mit Herz

Seine emotionale Bindung zur SG Brodowin ist unverkennbar. „Es ist einfach ein kleiner Dorfverein, der ein familiäres Umfeld hat“, erzählt Samuel. „Jeder ist herzlich willkommen und findet hier seinen Platz, egal welche fußballerischen Fähigkeiten er oder sie mitbringt. Das gefällt mir!“ Für ihn ist der Verein nicht nur ein sportliches Zuhause, sondern auch ein Ort, an dem Gemeinschaft und Zusammenhalt gelebt werden.

Langjährige Freundschaften auf dem Platz

Einen speziellen Lieblingsspieler im Team nennt Robert Samuel nicht. „Ein Lieblingsspieler habe ich nicht, ich bin froh, mit langjährigen Freunden wie Nils zusammenzuspielen“, sagt er. Diese gewachsenen Freundschaften und die eingespielte Zusammenarbeit auf dem Platz sind ein wichtiger Faktor für die Erfolge der SG Brodowin.

Vom Flügel ins Sturmzentrum

Seine Lieblingsposition hat sich im Laufe der Jahre verändert. „Früher war es der Flügel, mittlerweile ist es der Sturm“, sagt Robert Samuel. Im Zentrum kann er seine Schnelligkeit noch effektiver einsetzen, Räume nutzen und das Spiel aus einer zentralen Position prägen – eine Rolle, die ihm sichtlich liegt.

Aufstieg als klares Ziel

Die SG Brodowin steht aktuell an der Spitze der 1. Kreisklasse Ost Oberhavel/Barnim – und Robert Samuel formuliert das Ziel klar. „Da wir den Aufstieg und Meistertitel im letzten Jahr mit Platz zwei knapp verpasst haben, wollen wir natürlich auch dieses Jahr wieder Platz eins angreifen“, erklärt er. „Dafür muss aber viel zusammenpassen. Wir wollen so lange wie möglich oben mitspielen, so viele Siege wie möglich einfahren, und wenn wir es sportlich schaffen sollten, wollen wir natürlich auch aufsteigen.“

Gesund bleiben und Spaß behalten

Persönlich blickt Robert Samuel mit Gelassenheit auf seine sportliche Zukunft. „Verletzungsfrei bleiben und weiterhin Spaß am Spiel haben“, fasst er seine mittel- und langfristigen Ziele zusammen. Für ihn steht der Fußball für Leidenschaft und Freude – Attribute, die er sich unbedingt bewahren möchte.

Fußball als einziges Hobby

Abseits des Platzes dreht sich bei Robert Samuel ebenfalls alles um den Sport. „Fußball ist mein einziges Hobby“, sagt er. Training, Spiele, Gemeinschaft – für ihn ist das der perfekte Ausgleich zum Berufsleben.

Verantwortung im öffentlichen Dienst

Beruflich ist Robert Samuel im öffentlichen Dienst verankert. „Ich bin Beamter im öffentlichen Dienst“, erzählt er. Der Job gibt ihm die Möglichkeit, den Fokus in der Freizeit ganz auf den Fußball zu legen – und Leistungen wie die gegen Althüttendorf möglich zu machen.

Ein Torjäger, der den Amateurfußball lebt

Robert Samuel ist nicht nur wegen seiner 16 Tore beim historischen 35:1-Sieg der SG Brodowin der FuPa-Spieler der Woche. Er ist ein Sinnbild für das, was den Fußball ausmacht: Leidenschaft, Bodenständigkeit und Teamgeist. Seine Torgefährlichkeit, gepaart mit seiner Bescheidenheit, macht ihn zu einer echten Identifikationsfigur – für seine Mitspieler, für den Verein und für die Fans in Brodowin.