FuPa-Spieler der Woche: Pascal Wolter - sechs Tore und zwei Vorlagen

FuPa Brandenburg präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Trotz der eigenen Ausbeute verweist Wolter auf die Mannschaftsleistung. „Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung und die Jungs haben Bock zu kicken“, sagt er. „Das ist nach außen dann natürlich sichtbar. Wir haben alle gut funktioniert und uneigennützig den Mitspieler in Szene gesetzt.“

Dass an diesem Tag fast alles gelang, war für den Routinier kein Zufall – sondern die logische Folge einer eingeschworenen Truppe mit Spielspaß, Laufbereitschaft und Passgenauigkeit.

Abschlussstark – unabhängig vom Fuß

Wie er seine Treffer erzielt, ist Wolter dabei herzlich egal. „Das ist mir egal, ob mit dem Kopf oder links/rechts“, sagt er trocken. Viel wichtiger ist ihm das Ergebnis – und der Weg dorthin über mannschaftsdienliches Spiel. In der Partie gegen Löwenberg zeigte er sich variabel, effizient und stets mit Zug zum Tor. Dass seine Mitspieler ihn immer wieder suchten und fanden, spricht für die taktische Eingespieltheit im Offensivbereich.

Marwitz – ein Verein mit Seele

Für Wolter ist der FC Marwitz mehr als ein Club – es ist ein emotionaler Ankerpunkt. „In Marwitz ist aus dem Nichts ein sehr familiärer Verein entstanden mit tollen Menschen in allen Bereichen! Es macht sehr viel Spaß mit den Leuten da zu arbeiten!“ Die Freude an der Gemeinschaft ist für ihn mindestens so wichtig wie der sportliche Erfolg.

Schweinsteiger als Vorbild, Respekt als Maßstab

In Sachen Vorbilder richtet sich Wolters Blick zurück auf einen, der für viele als Inbegriff des modernen Fußballers galt. „Mein Lieblingsspieler war Bastian Schweinsteiger – er konnte auf dem Platz einfach alles: verteidigen, Tore schießen und anführen! Ein absoluter Leader!“

Im eigenen Team verzichtet er auf eine Einzelperson: „Bei uns im Team habe ich keinen direkten Favoriten. Wir haben sehr viele Spieler, die eine gute Ausbildung genossen haben und im Männerbereich vieles erreicht haben.“ Viel wichtiger ist ihm der Umgang untereinander: „Mir persönlich ist es wichtig, dass gegenseitiger Respekt in der Truppe herrscht und jeder an seine persönlichen Grenzen geht. Ich freue mich auf die nächste Saison, wenn wir mehr Gegenwind bekommen.“

Flexibel im Angriff – und immer mit Übersicht

Wolters Lieblingsrolle ist klar definiert: „Ich spiele am liebsten vorne – ob Sturm oder Zehner. Da funktioniere ich in den unteren Ligen am besten.“ Die Position erlaubt ihm, seine Erfahrung, Abschlussstärke und Übersicht voll auszuspielen. Gegen Löwenberg wurde das in beeindruckender Weise sichtbar.

Mit seiner Präsenz im Zentrum des Spiels verkörpert er nicht nur Torgefahr, sondern auch Spielintelligenz und Führung.

Titel als Pflichtaufgabe – mit klarem Blick

Der FC Marwitz steht bereits als Meister der 1. Kreisklasse Nord Oberhavel/Barnim fest – und für Wolter ist das keine Überraschung. „Für mich nicht überraschend und auch eine absolute Pflichtaufgabe, wenn man sich den Kader anschaut“, stellt er fest.

Der Anspruch im Team war hoch, die Umsetzung souverän. Mit dieser Konstellation blickt der FC Marwitz nun einer neuen Herausforderung entgegen: der Kreisliga.

Ziele mit Realismus und Ehrgeiz

Trotz aller Erfahrung denkt Wolter weiter ambitioniert – aber realistisch. „Ich habe mir vorgenommen, jetzt dauerhaft dran zu bleiben und wieder mehr Sport zu machen. Ich merke, da geht noch ein bisschen was“, sagt er mit einem Schmunzeln. „Die Kreisliga zu gewinnen wäre ein Anreiz.“

Dabei steht nicht der persönliche Ehrgeiz im Vordergrund, sondern der gemeinsame Weg mit der Mannschaft – und die Freude am Spiel.

Mopeds statt Medaillen in der Freizeit

Neben dem Fußball hat Wolter eine zweite Leidenschaft: das Schrauben. „Viel Zeit für andere Hobbys ist leider nicht wegen meinem Nebengewerbe. Aber wenn mal Zeit ist, schraube ich ganz gerne an Mopeds und Motorrädern.“ Die Mechanik, das Tüfteln – ein handwerklicher Ausgleich zur Präzision auf dem Platz.

Schlosser im Stahlwerk – mit Blick für Details

Beruflich arbeitet Wolter im Stahlwerk Hennigsdorf. „Ich arbeite als Schlosser/Hydrauliker“, erzählt er. Dort ist er täglich mit komplexer Technik, Mechanik und Verantwortung konfrontiert – eine Tätigkeit, die viel Disziplin und Überblick verlangt. Eigenschaften, die er auch auf dem Platz mitbringt.

Erfahrung, Einsatz und Vorbildcharakter

Pascal Wolter ist mit 38 Jahren das, was man einen Führungsspieler nennt – auf und neben dem Platz. Seine sechs Tore und zwei Assists beim 13:0-Erfolg gegen Löwenberg II sind mehr als ein persönliches Highlight. Sie stehen exemplarisch für eine Saison, die von Teamgeist, Spielstärke und Struktur geprägt ist.