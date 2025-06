FuPa-Spieler der Woche: Martin Bossenz glänzt mit Viererpack

FuPa Brandenburg präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Für Martin Bossenz vom SV Preilack ist die Wahl zum FuPa-Spieler der Woche keine Selbstverständlichkeit. „Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, weil ich daran auch nicht weiter gedacht habe“, sagt der 23-Jährige. Im Vordergrund stand für ihn der letzte Spieltag der Saison, bei dem seine Mannschaft nicht nur sportlich, sondern auch emotional besonders gefordert war. „Für mich war die Leistung der Mannschaft wichtig und stand an erster Stelle und auch dieser besondere Abschluss der Saison. Natürlich habe ich mich dennoch sehr über diese Auszeichnung gefreut.“

Sieg mit Symbolkraft

Dass die Partie gegen Tschernitz weit mehr war als ein gewöhnliches Ligaspiel, machte sich schon vor dem Anpfiff bemerkbar. „Es ging nicht nur um die drei Punkte, sondern auch darum, unseren Trainer Roland Pohle zu verabschieden und ihm ein letztes Geschenk zu machen“, erklärt Bossenz. Das Team trat dementsprechend geschlossen auf: „Wir standen defensiv sehr gut und haben in der Offensive wieder gezeigt, was wir können.“

Die Leistung auf dem Platz war Ausdruck einer gemeinsamen Haltung – geprägt von Respekt, Engagement und einer funktionierenden Mannschaftsstruktur.

Distanzschüsse und Freistöße als Markenzeichen

Wie er seine Tore am liebsten erzielt? Bossenz hat klare Präferenzen: „Am liebsten erziele ich meine Tore durch Schüsse aus der Distanz, per Freistoß oder nach einem Dribbling.“ Technik, Übersicht und Abschlussstärke zeichnen ihn aus – und machen ihn zu einem Aktivposten im Angriffsspiel des SV Preilack.

Seine Vielseitigkeit ist dabei ebenso auffällig wie seine Zielstrebigkeit. Vier Treffer in einem Spiel unterstreichen das eindrucksvoll.

Ein Verein wie ein Zuhause

Der SV Preilack ist für Bossenz nicht einfach ein sportlicher Ankerpunkt – sondern ein Ort mit emotionaler Tiefe. „Es ist das Gesamtpaket bei diesem Verein“, sagt er. „Ich spiele mit einigen Spielern, seitdem ich fünf Jahre alt bin, zusammen.“ Doch nicht nur die Mitspieler machen den Verein aus: „Es sind auch die Fans und Trainer, die man über die Jahre hatte, die ein familiäres Umfeld geschaffen haben, was diesen Verein für mich so besonders macht und wo man sich einfach nur wohlfühlen kann.“

Diese enge Verbundenheit ist spürbar – und spiegelt sich auch in seiner Identifikation mit dem Klub wider.

Kapitän als sportlicher Fixpunkt

Im eigenen Team gibt es für Bossenz eine besondere Bezugsperson. „Mein Lieblingsspieler aus der Mannschaft zu nennen, ist schwierig“, räumt er ein. „Aber in diesem Fall muss ich klar unseren Kapitän Jonas Glode sagen.“ Die beiden verbindet eine lange gemeinsame Vergangenheit: „Mit ihm habe ich bereits im Jugendbereich die schönste Zeit gehabt, die auch sehr erfolgreich war. Wir waren gemeinsam bei der Serbske Mustwo in Kärnten mit dabei und verstehen uns auf und neben dem Platz bestens – wir sind ein eingespieltes Team.“

Diese Konstanz ist eine der tragenden Säulen in der Mannschaft des SV Preilack.

Spielmacher mit Abschlussqualitäten

Bossenz sieht sich am wohlsten im zentral offensiven Mittelfeld – auf der „Zehn“. „Am liebsten spiele ich im zentralen offensiven Mittelfeld, wo ich das Spiel mitbestimmen und meine Stärken ausüben kann, um der Mannschaft am besten zu helfen“, erklärt er. Doch auch der Sturm reizt ihn: „Die Stürmerposition gefällt mir aber auch sehr gut.“

In beiden Rollen kann er sein Spiel entfalten – mit Übersicht, Torgefahr und dem Willen, Verantwortung zu übernehmen.

Dritte Kraft der Liga mit starker Rückrunde

Mit dem dritten Tabellenplatz beendet der SV Preilack die Saison in der Kreisliga Niederlausitz. Ein Ergebnis, mit dem Bossenz zufrieden ist. „Die Hinrunde lief leider nicht ganz so, wie wir sie uns vorgestellt haben, und wir haben teilweise unnötige Punkte liegen lassen“, blickt er zurück. „Aber dafür lief die Rückrunde umso besser, wo wir zeigen konnten, was unsere Stärken sind.“

Besonders in der zweiten Saisonhälfte zeigte sich das Team formstabil und offensivstark – ein Fundament für die kommende Spielzeit.

Aufstieg als Fernziel

Konkrete Pläne für die Zukunft formuliert Bossenz mit Augenmaß – aber auch mit klarem Ehrgeiz. „Sportlich habe ich mir vorgenommen, weiter zu trainieren, besser zu werden und mit dem SV Preilack die einen oder anderen Akzente zu setzen“, sagt er. Das große Ziel bleibt für ihn greifbar: „Mein persönliches Ziel wäre es, mit dem SV Preilack aufzusteigen.“

Dafür will er weiter an sich arbeiten – individuell wie im Kollektiv.

Ruhe als Ausgleich, Fußball als Zentrum

Abseits des Rasens bleibt Bossenz bodenständig. „Fußball stand für mich immer an erster Stelle und hat mein Leben sehr beeinflusst“, betont er. „Ich habe jede Gelegenheit genutzt, um dies auszuüben.“ Weitere Hobbys? „Gab es keine“, sagt er ehrlich. „Ich genieße ansonsten gerne die Ruhe oder halte mich nebenbei so gut es geht fit.“

Der Sport ist Mittelpunkt – aber auch Rückzugsort.

Beruflich im Grünen

Auch im Berufsleben ist Bossenz seiner Linie treu geblieben. „Ich arbeite als Forstwirt beim Land Brandenburg und habe darin meinen Traumjob gefunden“, sagt er. In der Natur, mit körperlicher Arbeit und Verantwortung, hat er seinen Platz gefunden – ein Umfeld, das Ruhe und Ausgleich bietet zum Trubel auf dem Fußballplatz.

Ein Führungsspieler mit Wurzeln und Zielstrebigkeit

Martin Bossenz verkörpert vieles, was den Amateurfußball ausmacht: Verbundenheit, Leidenschaft, Loyalität. Seine vier Tore und ein Assist beim 6:2 gegen Tschernitz sind Ausdruck seiner spielerischen Klasse – seine Worte hingegen zeigen, wie sehr er in seinem Verein verwurzelt ist. Der FuPa-Spieler der Woche ist nicht nur ein Leistungsträger, sondern auch ein Identifikationsfigur für den SV Preilack – und vielleicht bald ein Aufstiegsheld.