FuPa-Spieler der Woche: Marcel Knaack ist zurück!

Im Interview mit FuPa Berlin spricht er über seine maximale Torausbeute in einem Spiel, die Kontaktaufnahme mit seinem neuen Verein, die Eigenschaften eines erfolgreichen Stürmers – und seine Ziele mit Borsigwalde

Marcel Knaack ist FuPa-Spieler der Woche in Berlin. Der 33-jährige Stürmer des SC Borsigwalde erzielte beim 2:1-Sieg gegen den Köpenicker FC in der Landesliga-Staffel 1 beide Tore und sicherte seinem Team damit drei wichtige Punkte.

FuPa Berlin: Was war die maximale Anzahl an Toren, die du in einem Spiel erzielt hast?

Marcel Knaack: "Die höchste Anzahl an Toren, die ich in einem Spiel erzielt habe, waren drei bis vier Treffer. Wenn ich mich richtig erinnere"