FuPa-Spieler der Woche: Marc Maiwald mit Teamgeist und Spielfreude

Beim dominanten 5:0-Sieg gegen den SVM Gosen avancierte der junge Angreifer mit drei eigenen Treffern und einer Vorlage zum Matchwinner. Den fulminanten Erfolg auf dem Platz führt er auf eine geschlossene, leidenschaftliche Mannschaftsleistung zurück. „Wir konnten unsere Stärken auf dem Kunstrasen sehr gut ausspielen, vor allem durch schnelle Pässe und gute Laufwege unserer schnellen Spieler“, analysiert er treffend.

Auf dem Rasen lebt der Stürmer von seiner Dynamik und seinem unbedingten Willen. „Am liebsten spiele ich im Sturm. Dort kann ich meine Schnelligkeit am besten einsetzen und flexibel sowohl nach links als auch nach rechts ausweichen“, beschreibt er seine bevorzugte Rolle. Wenn er mit einem Pass in die Tiefe geschickt wird, entfaltet er seine ganze Klasse, um seine Schnelligkeit auszunutzen und „dann im Eins-gegen-eins mit dem Torwart abzuschließen“. Doch trotz seines Torhungers behält er stets das große Ganze im Auge: „Wenn ein Mitspieler besser positioniert ist, lege ich den Ball aber auch gerne für ihn auf.“

Das Team habe das Spiel jederzeit kontrolliert und sich unzählige gute Torchancen erarbeitet: „Mit einer besseren Chancenverwertung hätte der Sieg sogar noch höher ausfallen können.“ Jeder habe seinen Beitrag geleistet und sein Bestes gegeben.

Auf der Suche nach stetiger Verbesserung orientiert sich der 20-Jährige besonders an seinem Kapitän Paul Ziemann. „Er ist immer mit Ehrgeiz und Herzblut dabei, motiviert seine Mitspieler und spricht auch kritische Dinge offen an, wenn es notwendig ist“, berichtet er von seinem Vorbild im Kader.

Ein Leben für die Vereinsfarben

Was Marc Maiwald besonders auszeichnet, ist seine tief verwurzelte, emotionale Bindung zu seinem Heimatverein. „Ich spiele in diesem Verein seit meinem ersten Ballkontakt“, erzählt er mit spürbarem Stolz. Diese Treue formt eine untrennbare Einheit: „Viele meiner Mitspieler kenne ich seit dem ersten Tag, sodass sich über die Jahre ein sehr familiäres Gefühl entwickelt hat.“

Fast alle Akteure verbindet auch privat ein enges Verhältnis, was die emotionale Bindung innerhalb der Mannschaft spürbar stärkt. „Der Verein hält auch in schwierigen Phasen zusammen und versucht immer, gemeinsam das Bestmögliche zu erreichen“, betont er die außergewöhnliche Mentalität seiner sportlichen Heimat.

Träume von der Meisterschaft

Dieses „Bestmögliche“ hat in der aktuellen Saison einen ganz konkreten Namen: Meisterschaft. Als Tabellenführer der Kreisliga Nord Ostbrandenburg ist die Marschroute klar definiert. „Unser klares Ziel für diese Saison ist der Aufstieg“, formuliert der Offensivmann selbstbewusst. Die Mannschaft spiele bisher eine sehr gute Saison, schöpfe ihr Potenzial oft gut aus und sehe gleichzeitig noch Entwicklungsmöglichkeiten. „Wir gehen von Spiel zu Spiel mit dem Ziel, jedes einzelne zu gewinnen und die Saison mit der Meisterschaft zu krönen. Unser voller Fokus liegt auf der laufenden Saison.“

Die Freude nie verlieren

Neben dem Wunsch, „mit unserem Team so erfolgreich wie möglich sein und mich auch individuell kontinuierlich verbessern“ zu wollen, schlägt sein sportliches Herz langfristig vor allem für eines: „Mir ist vor allem wichtig, weiterhin mit meinen Freunden zusammen Fußball zu spielen und die Freude am Spiel nie zu verlieren.“ Mit Marc Maiwald hat die TSG Rot-Weiß Fredersdorf nicht nur den FuPa-Spieler der Woche, sondern auch einen Teamplayer und Mannschaftskameraden in ihren Reihen.