FuPa-Spieler der Woche: Lennox Jay Schurmann schnürt einen Fünferpack

Lennox Jay Schurmann hat ein Ausrufezeichen gesetzt: Beim 5:1-Heimsieg gegen den SV Döbbern erzielte der 18-Jährige alle fünf Treffer für den LSV Neustadt II und wurde zum FuPa-Spieler der Woche gewählt. Dass er diese Auszeichnung erhielt, kam für ihn nicht überraschend. „Vielen Dank, ja ein wenig habe ich schon damit gerechnet. Ich war an diesem Tag sehr zufrieden mit meiner Leistung und habe ebenfalls gutes Feedback von unseren Fans erhalten“, sagt er.

Man konnte die Motivation spüren

Für Schurmann war der Sieg vor allem das Ergebnis einer starken Teamleistung. „Besonders gut fand ich, wie motiviert die Mannschaft ins Auftaktspiel der neuen Saison gegangen ist. Durch eine gute Vorbereitung waren wir konditionell und kräftetechnisch überlegen, weshalb wir diesen Sieg einfahren konnten“, erklärt er. Auch seine persönliche Gala stellte er ins Kollektiv. „Die fünf Tore konnte ich aber natürlich nicht ohne die Hilfe des Teams erzielen.“

Torgefahr auf verschiedene Arten

Wie er seine Tore am liebsten macht, beschreibt Schurmann klar. „Meine Tore erziele ich am liebsten, indem ich durch meine Mannschaft in die Tiefe geschickt werde und so meine Schnelligkeit ausnutzen kann oder indem ich selber an den Gegnern vorbeidribble. Außerdem finde ich einen Distanzschuss ebenfalls gut.“ Seine Vielseitigkeit vor dem Tor macht ihn für jede Defensive schwer ausrechenbar.

Ein Verein zum Wohlfühlen

Beim LSV Neustadt hat Schurmann nicht nur sportlich, sondern auch persönlich seine Heimat gefunden. „In Neustadt fühle ich mich einfach wohl. Die Mannschaft hält sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz zusammen“, sagt er. Auch das Trainerteam lobt er ausdrücklich. „Die Vorbereitung vor jedem Spiel und die generellen Abläufe gefallen mir extrem gut, ich fühle mich in Neustadt einfach zuhause. Ebenfalls finde ich unser Trainerteam sehr gut, da dieses erfahren ist und ich von ihnen noch viel lernen kann.“

Familie auf dem Platz

Gefragt nach seinen Lieblingsspielern im Team fällt es Schurmann schwer, einzelne herauszuheben. „Aus dem Team ist es generell schwierig, einen einzelnen rauszusuchen, aber sehr gerne spiele ich mit Tim Reichel zusammen, da er mich auf dem Platz kennt und weiß, welche Bälle ich am liebsten habe.“ Besonders emotional ist ein anderes Zusammenspiel. „Außerdem spiele ich gerne mit meinem Cousin, Joel Schurmann, zusammen, da wir uns sehr gut verstehen. Wenn ich dann doch mal in der Zweiten aushelfe, wie zum Beispiel gegen den SV Döbbern, spiele ich auch gerne mit meinem Vater, Maik Nowotnick, zusammen.“ Auf Profiebene nennt er sein Vorbild: „Bei den Profis ist schon viele Jahre Messi mein Vorbild.“

Stärken im Sturmzentrum

Auf dem Feld fühlt sich Schurmann dort am wohlsten, wo er den größten Einfluss nehmen kann. „Besonders gerne spiele ich im Sturm, da ich dort meine Stärken am besten einsetzen kann.“ Schnelligkeit, Dribbling und Abschlussstärke – im Angriff kann er alles vereinen.

Aufstieg im Blick

Die Tabellensituation unterstreicht die Ambitionen des LSV Neustadt II. „Unser Ziel ist es auf jeden Fall, um den Aufstieg mitzuspielen und diesen auch zu verwirklichen“, betont Schurmann. Auch wenn er eigentlich Stammspieler in der ersten Mannschaft ist, will er mit der Zweiten ihren Weg begleiten: „Da ich aber primär Stammspieler in der ersten Mannschaft bin, habe ich dort meine eigentlichen Ziele.“

Entwicklung steht im Vordergrund

Mit seinen 18 Jahren hat Schurmann den Großteil seiner Karriere noch vor sich. „Kurzfristig will ich eine erfolgreiche Saison mit dem LSV Neustadt spielen. Langfristig möchte ich mich fußballerisch weiterentwickeln, da ich noch sehr jung bin und ich schauen möchte, wie weit es für mich noch gehen könnte.“ Seine Einstellung zeigt: Er ist bereit, kontinuierlich an sich zu arbeiten.

Ausgleich im Fitnessstudio und mit der Familie

Neben dem Fußball sucht Schurmann den sportlichen und familiären Ausgleich. „Außerhalb des Fußballs gehe ich regelmäßig ins Fitnessstudio und verbringe gerne Zeit mit meiner Familie“, erzählt er. Diese Balance gibt ihm Kraft für Training und Spiele.

Karriere bei der Bundespolizei

Auch beruflich hat Schurmann bereits einen klaren Weg eingeschlagen. „Ich bin zurzeit im zweiten Lehrjahr bei der Bundespolizei“, sagt er. Damit verbindet er Sport, Disziplin und Zukunftsperspektiven – eine Kombination, die auch für seine sportliche Entwicklung hilfreich sein kann.

Ein Youngster mit großer Zukunft

Mit seinem Fünferpack gegen den SV Döbbern hat Lennox Jay Schurmann eindrucksvoll gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt. Seine Wahl zum FuPa-Spieler der Woche ist verdient – und vielleicht nur ein erster Schritt in einer Laufbahn, die ihn noch weit bringen könnte. Bodenständig, ehrgeizig und fest verwurzelt im LSV Neustadt: Schurmann ist ein Spieler, der für die Zukunft noch viele Schlagzeilen verspricht.